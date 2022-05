Dyson dévoile des plans pour des robots qui effectuent des tâches ménagères

Quelque chose à espérer : Dyson est peut-être mieux connu pour ses aspirateurs haut de gamme, mais il a de plus grands projets pour ses produits du futur : des robots capables d’effectuer des tâches ménagères. La société a publié des photos et une vidéo des prototypes de robots secrets qu’elle a tranquillement développés, et ils ont vraiment l’air intéressants.

Dyson a dévoilé les robots lors de la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation à Philadelphie cette semaine. Ils comprennent une griffe qui ramasse les assiettes, qui fait vraisemblablement la vaisselle, ce que la plupart des gens apprécieraient. Il y a aussi un bras avec un aspirateur qui nettoie les meubles et ce qui ressemble un peu à une main de style Terminator ramassant un ours en peluche.

L’entreprise affirme avoir pour objectif de développer « un appareil autonome capable d’accomplir les tâches ménagères et autres tâches ». The Guardian écrit que Dyson place un « gros pari » sur la production de ces robots d’ici 2030.

Les plans de Dyson incluent la construction du plus grand centre de recherche en robotique du Royaume-Uni sur son site d’aérodrome de Hullavington. L’entreprise avait prévu d’utiliser l’emplacement pour développer une voiture électrique mais a abandonné l’idée en 2019 en raison de soucis de rentabilité.

Dyson a annoncé lors de l’événement robotique que la moitié des 2 000 personnes qui ont rejoint l’entreprise cette année sont des ingénieurs. Il recrute actuellement 250 ingénieurs en robotique supplémentaires et prévoit d’ajouter 700 personnes supplémentaires dans des domaines tels que la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique, les capteurs et la mécatronique au cours des cinq prochaines années, dans le cadre d’un plan d’investissement de 2,75 milliards de livres sterling (environ 3,45 milliards de dollars). 600 millions (environ 750 millions de dollars) seront dépensés cette année.

Dyson a fait la une des journaux en mars après avoir dévoilé des écouteurs antibruit qui s’enroulent autour de la tête du porteur et filtrent l’air qu’il respire.