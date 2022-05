La moitié des dix jeux les plus joués de 2022 (jusqu’à présent) ne sont pas sortis cette décennie

En bref : Selon vous, quel a été le jeu le plus joué cette année jusqu’à présent ? Elden Ring me vient à l’esprit, compte tenu de son énorme popularité, mais il n’a réussi qu’à la vingtième place sur la liste, battu par de nombreux classiques. Fait intéressant, la moitié des dix meilleurs jeux n’ont même pas été lancés cette décennie, tandis que les trois titres les plus récents sont sortis l’année dernière.

Les statistiques proviennent de PlayerPulse du NPD Group et ont été partagées par le directeur exécutif de la société (et conseiller de l’industrie du jeu vidéo), Mat Piscatella. Il note que la liste est dans l’ordre chronologique, donc bien que la version 2009 de Minecraft en fasse la plus ancienne, ce n’était pas nécessairement le jeu le plus joué l’année dernière.

Voici les 10 jeux les plus joués du premier trimestre 2022 aux États-Unis classés par année de sortie initiale. (Source : PlayerPulse du groupe NPD) La moitié des 10 meilleurs n’ont pas été lancés cette décennie. Elden Ring s’est classé 20e. Avant cela, il y avait des jeux comme Rocket League, World of Warcraft et Skyrim. pic.twitter.com/eWXKVMFHZj — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 24 mai 2022

La moitié des jeux du top 10 sont sortis avant 2020 : Minecraft, GTA V, Les Sims 4, Fortnite et Among Us. Le reste de la liste comprend Animal Crossing : New Horizons, Call of Duty : Warzone, Madden NFL 22, Call of Duty : Vanguard et NBA 2K22. Le jeu le plus joué lui-même n’a pas été révélé, mais il est difficile d’imaginer qu’il s’agisse d’autre chose que GTA V, Call of Duty : Warzone ou Minecraft.

Piscatella note que les titres à feuilles persistantes et les énormes jeux de service en direct attireront toujours beaucoup de temps, d’attention et de dépenses des joueurs, ce qui rendra difficile la percée de nouveaux titres. Des communautés sociales fortes maintiennent également l’engagement des joueurs. Il a ajouté que des services tels que Game Pass et PlayStation Plus jouent également un rôle important et que davantage de titres AAA devraient être disponibles sur les services d’abonnement le jour même de leur lancement, les aidant ainsi à être financés et à acquérir des titres à feuilles persistantes.

Elden Ring, qui s’est vendu à 13,4 millions d’exemplaires en avril, était le vingtième jeu le plus joué, derrière des titres plus anciens tels que Rocket League, World of Warcraft et Skyrim. Mais il est important de se rappeler que la liste est pour Q1. Cette période est généralement enregistrée de janvier à fin mars, de sorte qu’Elden Ring n’aurait été absent que pendant un mois lorsque les données ont été collectées.