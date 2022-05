Voici les nouveaux groupes et visages Apple Watch qui célèbrent la fierté

Pour le mois consacré à la célébration de la communauté LGBTQ+, Apple a annoncé le lancement de nouveaux bracelets et visages Apple Watch en soutien au mouvement.

Juin est le mois de la fierté, le mois dédié à la célébration de la communauté LGBTQ+. Pour l’occasion, Apple a annoncé via Newsroom posts le lancement de nouveaux bracelets et visages Apple Watch en soutien au mouvement pour l’égalité. Nous commençons avec le Pride Edition Sport Loop, qui présente une teinte colorée avec le mot « fierté » tissé directement dans la sangle. Pour cette édition, Apple a utilisé une nouvelle technique pour supprimer de nombreuses boucles de tissu en nylon à double couche pour un effet tridimensionnel final.

En ce qui concerne les couleurs, la Pride Edition Sport Loop s’inspire des couleurs originales de l’arc-en-ciel LGBTQ +, combinées à celles tirées des autres drapeaux Pride, tels que le bleu, le rose et le blanc, qui représentent les personnes transgenres et non conformes au genre, et noir et marron, qui au contraire symbolisent les communautés noire et latine. Sont également présentes les couleurs dédiées à ceux qui vivent ou sont morts avec le VIH.

Nouveauté également pour le cadran qui s’inspire des drapeaux LGBTQ+, associant les couleurs symbolisant la force et l’entraide. Il y a aussi une référence stylistique à l’entrelacement du bracelet Sport Loop. Au geste de l’utilisateur – toucher l’écran ou lever le poignet – le nouveau visage Apple Watch s’anime avec des fils colorés. Le nouveau App Clip est inclus dans l’emballage du bracelet pour simplifier l’accès immédiat au cadran correspondant.

Il existe également une autre édition spéciale en collaboration avec Nike, la Pride Edition Nike Sport Loop. Le bracelet présente le spectre complet de l’arc-en-ciel, associé au cadran Nike Bounce. Cette édition fait partie de la collection Be True de Nike pour soutenir la communauté LGBTQ+ dans le sport.

Même Apple, dans le post d’annonce mentionné au début, souligne ses relations de longue date avec plusieurs organisations américaines actives dans le soutien de la communauté LBTQ+, telles que l’Equality Federation Institute, The National Center for Transgender Equality et The Trevor Project, dédié à la prévention du suicide. et intervention de crise pour les jeunes appartenant à la communauté LGBTQ+.

Parmi les dernières initiatives du Pride Month, Apple lance une nouvelle campagne iPhone Pride Shot sur Instagram, dans le but de promouvoir l’essence des artistes féminines de la communauté internationale LGBTQ+. Prochainement donc, le compte Apple sur Instagram accueillera les œuvres de Ryan McGinley au Stonewall Inn de New York ; Evan Benally Atwood à Window Rock en Arizona ; Meinke Klein à Homomonument à Amsterdam ; Caia Ramalho sur l’avenue Paulista à Sao Paulo ; Lydia Metral à la Plaza de Chueca à Madrid ; et Collier Schorr au Harvey Milk Plaza de San Francisco, avec Baobei.