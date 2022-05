Le 27 mai, un astéroïde de 37 fois la taille du Colisée s’approchera de la Terre : comment le voir

L’énorme astéroïde potentiellement dangereux (7335) 1989 JA « dira au revoir » à la Terre à 16h26 le 27 mai. Ce sera le plus grand de tous 2022. Comment le voir.

Un astéroïde géant classé comme potentiellement dangereux par la NASA est sur le point de passer à proximité de la Terre. Le « salut » aura lieu à 16h26 précises, heure italienne, le vendredi 27 mai. Au cours de cette année, il n’y aura pas d’astéroïdes plus gros que (7335) 1989 JA – c’est le nom de la pierre de l’espace – pour se rapprocher de notre planète. Bien que figurant dans la liste des objets potentiellement dangereux, nous ne courrons heureusement aucun risque d’impact ; en effet, ce sera une occasion incontournable d’observer le fascinant objet céleste alors qu’il siffle à travers le firmament.

Selon les calculs du Center for Near Earth Objet Studies (CNEOS) de la NASA, l’astéroïde (7335) 1989 JA a un diamètre estimé à 1,8 kilomètre, supérieur à 99% de tous les NEO surveillés par les scientifiques, c’est-à-dire les objets qui orbitent dans un distance d’environ 50 millions de kilomètres de l’orbite terrestre. Pour donner un exemple pratique, (7335) 1989 JA est aussi grand que six tours Eiffel de Paris empilées ou plus de 37 fois le Colisée de Rome. Les dimensions de la pierre spatiale sont cependant plus petites selon les calculs de l’Agence spatiale européenne (ESA), selon lesquels elle aurait un diamètre de 932 mètres, exactement la moitié de ce que la NASA a détecté. En aucun cas l’objet ne perdrait son classement dans la liste des objets potentiellement dangereux ; en fait, il comprend tous les objets d’un diamètre d’au moins 150 mètres et qui s’approchent de l’orbite terrestre à une distance de 0,05 unité astronomique (UA) ou 7,5 millions de kilomètres. Une UA est égale à la distance qui sépare la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres.

Dans l’après-midi du 27 mai (7335) 1989, JA passera à une vitesse impressionnante de 76 000 kilomètres à l’heure à environ 4 millions de kilomètres de la Terre, soit environ dix fois la distance moyenne qui sépare la Terre de la Lune. Le risque d’impact avec notre planète est donc nul. C’est et c’est bien, étant donné qu’un tel objet pourrait causer de très graves dommages à l’échelle nationale, voire continentale. Qu’il suffise de dire que Chicxulub, l’astéroïde qui a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires – et de 75 % de la flore et de la faune – il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, avait un diamètre estimé à une dizaine de kilomètres. (7335) 1989 JA fera heureusement un passage en toute sécurité; il faudra attendre 2055 pour le voir se rapprocher de la Terre, quand il passera cependant à une distance sept fois supérieure à celle du 27 mai.

Le passage de l’astéroïde peut être observé en direct sur le site officiel du projet de télescope virtuel, dirigé par l’astrophysicien italien Gianluca Masi. L’événement sera visible dans deux fenêtres distinctes : à 01h00 en direct du Chili et à 15h00 en direct d’Australie, également heure italienne, le 27 mai. Pour toute personne disposant d’un télescope décent, il sera possible de tenter une observation le soir près de la constellation de l’Auriga, lorsqu’elle sera basse sur l’horizon nord-ouest.