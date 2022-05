Déterminer les plantes via l’application : C’est aussi rapide avec Google Lens and Co.

Ravensburger- kNOW! - Jeu de société - Jeu de quiz à jouer entre amis ou en famille - 27253 - Version française - de 3 à 6 joueurs - dès 10 ans

Changer des jeux de société classiques et que vous connaissez par cœur: tester le jeu de quiz nouvelle génération ! Toujours à jour grâce à l'Assistant Google et le professeur kNOW! Avec kNOW! pas besoin de connaissances, fun et intuition sont au centre du jeu ! Grâce à l'Assistant Google et son célèbre "Ok Google", les questions ne vieillissent jamais et les réponses s'actualisent en fonction d'où et quand vous jouez ! Devinez "A quelle heure se lève le soleil demain ?" et l'Assistant Google vous départagera. Complétez l'expression "Vers l'infini et...". Trouvez comment faire dire "épinards" à Google. Proposez le mot qui aura le plus de résultats sur Google, etc. Fun, Culture, Intuition, et créativité sont les ingrédients inédits de ce jeu de quiz connecté ! 9 mini-jeux et plus de 1600 questions fun et étonnantes! Dès 10/16 ans. De 3 à 6 joueurs. De nouvelles questions s'ajoutent régulièrement et gratuitement en ligne. Jouable offline ou online via l'application vocale "Assistant Google" sur telephone portable, tablette, Google Home et Google Home mini.