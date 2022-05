Gimp Est L'alternative Open Source à Adobe Photoshop

Caractéristiques

Interface personnalisable

Chaque tâche nécessite un environnement différent et GIMP vous permet de personnaliser la vue et le comportement comme vous le souhaitez. À partir du thème du widget, vous permettant de modifier les couleurs, l’espacement des widgets et la taille des icônes pour des ensembles d’outils personnalisés dans la boîte à outils. L’interface est modulée en soi-disant docks, vous permettant de les empiler dans des onglets ou de les garder ouverts dans leur propre fenêtre. Appuyez sur la touche de tabulation pour les masquer.

GIMP propose un excellent mode plein écran vous permettant non seulement de prévisualiser vos illustrations, mais également d’effectuer des travaux d’édition tout en utilisant au maximum votre écran.

Amélioration des photos

De nombreuses imperfections de photos numériques peuvent être facilement compensées par l’utilisation de GIMP. Corrigez la distorsion de perspective causée par l’inclinaison de l’objectif en choisissant simplement le mode de correction dans les outils de transformation. Éliminez la distorsion en barillet et le vignettage de l’objectif avec un filtre puissant mais une interface simple.

Retouche numérique

GIMP est idéal pour les techniques avancées de retouche photo. Débarrassez-vous des détails inutiles à l’aide de l’outil de clonage ou retouchez facilement des détails mineurs avec le nouvel outil de guérison. Avec l’outil de clonage en perspective, il n’est pas difficile de cloner des objets en gardant à l’esprit la perspective aussi facilement qu’avec le clone orthogonal.

Assistance matérielle

GIMP inclut un support tout à fait unique pour divers périphériques d’entrée prêts à l’emploi. Des tablettes sensibles à la pression et à l’inclinaison, mais aussi une large gamme de contrôleurs USB ou MIDI. Vous pouvez lier des actions souvent utilisées à des événements de périphérique tels que la rotation d’une molette USB ou le déplacement du curseur d’un contrôleur MIDI. Modifiez la taille, l’angle ou l’opacité d’un pinceau pendant que vous peignez, liez vos scripts préférés aux boutons. Accélérez votre flux de travail.

Formats de fichiers

La prise en charge des formats de fichiers va des formats courants tels que JPEG (JFIF), GIF, PNG, TIFF aux formats à usage spécial tels que les fichiers d’icônes Windows multi-résolution et multi-couleurs. L’architecture permet d’étendre les capacités de format de GIMP avec un plug-in. Vous pouvez trouver un support de format rare dans le registre du plugin GIMP.

Grâce au système de fichiers virtuel transparent, il est possible de charger et d’enregistrer des fichiers à partir d’emplacements distants en utilisant des protocoles tels que FTP, HTTP ou même SMB (partages MS Windows) et SFTP/SSH.

Pour économiser de l’espace disque, n’importe quel format peut être enregistré avec une extension d’archive telle que ZIP, GZ ou BZ2 et GIMP compressera le fichier de manière transparente sans que vous ayez besoin de faire d’étapes supplémentaires.

Quoi de neuf:

GIMP 2.10 est le résultat de six années de travail qui se concentraient à l’origine sur le portage du programme vers un nouveau moteur de traitement d’image, GEGL. Cependant, la nouvelle version est livrée avec beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités, y compris des outils nouveaux et améliorés, une meilleure prise en charge des formats de fichiers, diverses améliorations de la convivialité, une prise en charge remaniée de la gestion des couleurs, une pléthore d’améliorations destinées aux peintres et photographes numériques, l’édition de métadonnées, et bien plus encore. .

Interface utilisateur mise à jour et prise en charge initiale de HiDPI

Une chose immédiatement perceptible à propos de GIMP 2.10 est le nouveau thème sombre et les icônes symboliques activés par défaut. Cela vise à assombrir quelque peu l’environnement et à déplacer l’attention vers le contenu.

Il y a maintenant 4 thèmes d’interface utilisateur disponibles dans GIMP : Dark (par défaut), Gray, Light et System. Les icônes sont désormais séparées des thèmes, et nous conservons à la fois les icônes de couleur et symboliques, vous pouvez donc configurer GIMP pour avoir un thème système avec des icônes de couleur si vous préférez l’ancien look.

De plus, les icônes sont désormais disponibles en quatre tailles, de sorte que GIMP serait plus beau sur les écrans HiDPI. GIMP fera de son mieux pour détecter la taille à utiliser, mais vous pouvez remplacer manuellement cette sélection dans Edition > Préférences > Interface > Thèmes d’icônes.

Port GEGL, prise en charge d’une profondeur de bits élevée, multi-threading, etc.

L’objectif ultime de la v2.10 était de terminer le portage de la bibliothèque de traitement d’image GEGL, a commencé avec la v2.6 lorsque nous avons introduit l’utilisation facultative de GEGL pour les outils de couleur et un outil GEGL expérimental, et a continué avec la v2.8 où nous avons ajouté la technologie basée sur GEGL. projection de couches.

Désormais, GIMP utilise GEGL pour la gestion de toutes les tuiles et construit un graphique acyclique pour chaque projet. Il s’agit d’un pré-requis pour ajouter l’édition non destructive prévue pour la v3.2.

L’utilisation de GEGL présente de nombreux avantages, et vous pouvez déjà en profiter dans GIMP 2.10.

La prise en charge d’une profondeur de bits élevée permet de traiter des images avec une précision allant jusqu’à 32 bits par canal de couleur et d’ouvrir/d’exporter des fichiers PSD, TIFF, PNG, EXR et RGBE dans leur fidélité native. De plus, les images FITS peuvent être ouvertes avec une précision allant jusqu’à 64 bits par canal.

Le multi-threading permet d’utiliser plusieurs cœurs pour le traitement. Toutes les fonctionnalités de GIMP ne l’utilisent pas, c’est quelque chose sur lequel nous avons l’intention de travailler davantage. Un point intéressant est que le multi-threading se produit via le traitement GEGL, mais aussi dans le noyau GIMP lui-même, par exemple pour séparer la peinture du code d’affichage.

Le traitement côté GPU est toujours facultatif, mais disponible pour les systèmes dotés de pilotes OpenCL stables.