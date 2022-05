Intel construit un laboratoire de recherche de centre de données de 700 millions de dollars axé sur le refroidissement par immersion

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a récemment annoncé une paire d’investissements destinés à créer une technologie de centre de données plus durable. Le fabricant de puces de Santa Clara dépensera plus de 700 millions de dollars pour construire une installation de recherche et développement de 200 000 pieds carrés chargée de traiter des domaines tels que la récupération et la réutilisation de la chaleur, le refroidissement par immersion et l’efficacité de l’utilisation de l’eau.

Le laboratoire testera et qualifiera également les produits des centres de données Intel sous les marques Xeon et Optane, ainsi que les FPGA Intel Agilex et les produits d’architecture Xe. Les clients et partenaires pourront également visiter le laboratoire et voir les produits Intel en action dans les environnements de centres de données afin de déterminer s’ils conviendraient bien à leurs propres opérations.

La construction du laboratoire de recherche débutera plus tard cette année sur le campus de Jones Farm à Hillsboro, dans l’Oregon, et devrait se terminer vers la fin de 2023.

Team Blue a également présenté la première solution de refroidissement liquide par immersion à propriété intellectuelle ouverte (IP ouverte) et la première conception de référence de l’industrie. Avec cette décision, Intel espère simplifier et accélérer le déploiement de ses solutions de refroidissement liquide par immersion à l’échelle mondiale.

Intel n’est pas la seule grande entreprise technologique à s’intéresser au refroidissement liquide par immersion. Il y a un peu plus d’un an, Microsoft a annoncé qu’il testait une solution de refroidissement par immersion en deux phases pour empêcher les serveurs trop chauds de devenir trop chauds.

La preuve de concept initiale est en cours de développement en partenariat avec Intel Taiwan et verra un déploiement progressif localement avant de s’étendre à d’autres marchés.