Le patch Hitman 3 ajoutera le traçage de rayons et la prise en charge du suréchantillonnage

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Hitman 3 sera bientôt encore plus attrayant visuellement pour certains joueurs PC. IO Interactive a récemment annoncé que des réflexions et des ombres tracées par rayons en temps réel arrivent dans le monde de l’assassinat. Le développeur avertit que le ray tracing pèse sur le matériel et suggère aux joueurs d’ajuster la qualité graphique en fonction des capacités de leur GPU pour la meilleure expérience.

Le patch 3.110 ajoutera également la prise en charge de la technologie de suréchantillonnage adaptatif, notamment AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 et Nvidia DLSS. Sans surprise, IO Interactive recommande d’activer FSR ou DLSS lors de l’utilisation du ray tracing pour améliorer les performances.

Ray Tracing et Adaptive Supersampling arrivent pour nos joueurs PC avec le patch 3.110 le 24 mai. Ray Tracing apporte des reflets et des ombres de meilleure qualité au monde de l’assassinat via HITMAN 3. Trouvez les exigences ici : https://t.co/wWnk0dKDJp pic.twitter.com/TRQr433l7v — IO Interactive (@IOInteractive) 19 mai 2022

La configuration matérielle minimale requise pour exécuter le jeu à 1080p avec le suréchantillonnage activé et la qualité de réflexion du ray tracing définie sur moyenne comprend une GeForce RTX 2060 Super ou Radeon RX 6600 XT, un processeur Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5600X et au moins 8 Go de RAM.

Si vous recherchez une qualité 1440p avec un suréchantillonnage activé et une qualité de réflexion élevée, IO nécessite au moins une GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6900 XT, un Core i7-10700K ou Ryzen 7 5800X et un minimum de 16 Go de RAM.

Avec les nouvelles fonctionnalités, Hitman 3 deviendra l’un des rares jeux à prendre en charge XeSS, AMD FSR et Nvidia DLSS d’Intel.

Le patch 3.110 pour Hitman 3 débarque le 24 mai. Vous aurez également besoin des derniers pilotes pour votre carte graphique Nvidia ou AMD respective, que vous pouvez récupérer dans notre section de téléchargements.