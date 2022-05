Obi-Wan Kenobi Cup à Fortnite: comment obtenir votre skin gratuitement en participant au tournoi

La Coupe Fortnite Obi-Wan Kenobi se tiendra le dimanche 22 mai 2022. Dans ce tournoi, nous pouvons obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi. Ci-dessous, nous vous disons tout ce dont vous avez besoin, y compris comment participer et à quelle heure est la coupe :

Comment obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi sur Fortnite

Pour obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi dans Fortnite, nous devrons participer et occuper des postes élevés à la Coupe Obi-Wan Kenobi, qui s’est tenue le 22 mai 2022. La Coupe Obi-Wan Kenobi est pour les Duos. Comme c’est plus que d’habitude dans ce type d’événement compétitif, nous devrons jouer jusqu’à dix matchs dans une période pouvant aller jusqu’à trois heures; Le but est d’être en position suffisamment élevée dans le classement de notre région (en éliminant les joueurs ennemis et en étant en bonne position dans les parties jouées) pour pouvoir prétendre à ce prix gratuit. Comme curiosité, dans ce tournoi, les épées laser et les fusils explosifs E-11 de Star Wars reviennent.

Comment participer à l’Obi-Wan Kenobi de Fortnite ?

Annonce officielle de la Coupe Obi-Wan Kenobi à Fortnite

Pour participer à la Fortnite Obi-Wan Kenobi Cup du 22 mai 2022, il vous suffit de vous connecter à Fortnite ces jours-ci à l’heure qui correspond à votre région de jeu, et d’avoir au moins le niveau de compte 50. Une fois cela fait, on sélectionne le mode de jeu correspondant, et on joue.

Quand et à quelle heure a lieu la Coupe Obi-Wan Kenobi à Fortnite ?

La Coupe Fortnite Obi-Wan Kenobi aura lieu le dimanche 22 mai et l’heure du tournoi change en fonction de notre région de jeu. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. Nous mettrons à jour cette section dès que nous connaîtrons les dates et heures précises.

Système de pointage de la coupe Fortnite Obi-Wan Kenobi

Le système de notation suivant est utilisé dans la Coupe Obi-Wan Kenobi :

Victoire royale : 25 points.

2e : 22 points.

3ème : 20 points.

4ème : 18 points.

5ème : 17 points.

6e : 16 points.

7ème : 15 points.

8e : 14 points.

9e : 13 points.

10e : 12 points.

11e : 11points.

12e : 10 points.

13e : 9 points.

14e : 8 points.

15e : 7 points.

16ème : 6points.

17e : 5points.

18e et 19e : 4 points.

20e et 21e : 3 points.

22ème et 23ème : 2 points.

24 et 25 : 1 points.

Chaque élimination : 1 point.

Prix ​​de la Coupe Fortnite Obi-Wan Kenobi

Art officiel de le skin d’Obi-Wan Kenobi et de ses objets dans Fortnite

La plus grande incitation à participer à cette coupe est d’obtenir gratuitement le skin Obi-Wan Kenobi avant qu’il n’atteigne le magasin. Ce sont les prix que nous pouvons obtenir pour avoir participé à la Coupe Obi-Wan Kenobi à Fortnite et être dans les positions suivantes :

L’Europe 

1er au 1 250e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

États-Unis (côte est)

1er au 750e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

États-Unis (côte ouest)

1er au 250e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

Brésil

1er au 400e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

Asie

1er au 150ème : Obi-Wan Kenobi skin et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

Océanie

1er au 100e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

Moyen Orient

1er au 100e : skin Obi-Wan Kenobi et accessoire de sac à dos Desert Core Kit.

Cet événement compétitif est une autre coupe Fortnite qui nous permet de gagner un article gratuit. Dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous abordons d’autres aspects tels que toutes les missions ou quelle arme est la meilleure.

Sources : Epic Games [1] [2]