Une tache solaire géante double de taille en 24 heures : ce que nous risquons sur Terre

Une tache solaire colossale appelée AR3014 s’est formée sur le Soleil et menace de déclencher une violente tempête géomagnétique sur Terre.

Crédit : helioviewer

Une tache solaire géante appelée AR3014 et doublée de taille en une journée pourrait déclencher une puissante tempête géomagnétique sur Terre, avec des problèmes potentiels de communications, de navigation GPS et, en cas d’événement extrême, même du réseau électrique et d’Internet. Le Soleil, en effet, est plutôt agité depuis le début de l’année, en raison d’une activité magnétique intense qui détermine la formation de nouvelles taches solaires, des éruptions continues et de violentes éjections de masse coronale (CME). La raison de ces phénomènes récurrents réside dans le fait que notre étoile se dirige vers le « maximum solaire », qui devrait culminer en juillet 2025. Le Soleil a un cycle de 11 ans au cours duquel son activité magnétique change considérablement, passant d’un phase tranquille à une phase résolument plus active, dont nous observons les conséquences depuis des mois.

Au cours des deux derniers jours, l’étoile a engendré plusieurs phénomènes importants, tels que trois éruptions de classe M capturées par des observateurs de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Les scientifiques surveillent particulièrement la grande tache solaire AR3014, dont la taille, comme indiqué, a brusquement doublé. La zone est caractérisée par une très forte activité magnétique, une véritable tempête, qui pourrait déclencher une expulsion très puissante de plasma vers la Terre et déclencher des orages géomagnétiques qu’il ne faut pas sous-estimer.

Selon les estimations des scientifiques de la NOAA rapportées par Space.com, une probabilité de 35% d’éruptions de classe M et une probabilité de 15% d’éruptions de classe X étaient prévues pour la journée d’hier. o les éruptions solaires sont divisées en trois catégories, à savoir C, M et X, dont ce dernier est le plus énergique et capable de déclencher les effets les plus violents. Sunspot AR3014 avait produit une éruption de classe M1.1 dès le 18 mai; il a été suivi de diverses fusées éclairantes de classe C et le 19 mai à 12 heures, comme prédit par les experts, il a déclenché une explosion de classe M1.5. C’est que la tache solaire AR3014 s’étend sur 126 340 kilomètres, ce qui signifie qu’elle est environ dix fois plus longue que le diamètre de la Terre et mesure plus ou moins le tiers de la distance moyenne qui nous sépare de la Lune. C’est un « monstre » qui, s’il était pointé dans la direction de notre planète, pourrait créer une importante tempête géomagnétique. Cependant, l’éruption la plus puissante, pour le moment, a été émise par une autre tache solaire appelée AR3017, un événement de classe M5.6 qui s’est produit hier à 9h20 GMT, précédé d’un C7.8 à 8h29.

Crédit : Spaceweather.com

Ces phénomènes, parfois suivis d’éjections de masse coronale, projettent dans l’espace de grandes quantités de particules électriquement chargées (le vent solaire) ; lorsqu’ils sont dirigés vers la Terre, ils s’écrasent contre le champ magnétique de la planète. En présence d’événements peu énergétiques, les particules sont véhiculées à travers les lignes de champ magnétique vers les pôles, où elles donnent vie aux magnifiques aurores polaires. Mais en cas de phénomènes puissants, ils peuvent donner vie aux tempêtes géomagnétiques susmentionnées, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Ces événements, répartis en cinq classes d’intensité (de G1 à G5), peuvent en effet « griller » les satellites, interrompre les communications radio, perturber la navigation GPS et, dans les cas les plus extrêmes, avoir des conséquences catastrophiques sur les lignes électriques. En septembre 1859, se produisit le tristement célèbre « événement Carrington », au cours duquel une tempête géomagnétique G5 déclencha des incendies dans les télégraphes et fit subir de mauvais chocs aux opérateurs de ces instruments, qui constituaient à l’époque le principal moyen de communication. Évidemment, il n’est pas possible de prédire si de la tache solaire AR3014 ou d’autres se déclenchera un phénomène qui déclencherait une violente tempête géomagnétique sur Terre, mais les scientifiques continueront à surveiller de près et en permanence l’activité du Soleil.