Sony confirme la relance des jeux PlayStation Plus, des avantages et d’autres détails

En bref : cette semaine, Sony a révélé tous les détails des nouveaux niveaux PlayStation Plus lancés cet été. La société a officiellement confirmé la gamme initiale de jeux et les dates de déploiement pour différentes régions. Il a également expliqué comment les utilisateurs accéderont aux anciens classiques.

En mars, Sony a présenté ses prochains niveaux et prix PlayStation Plus, mais a laissé beaucoup de blancs, promettant plus de détails à venir. Lundi, il a tenu sa promesse avec une annonce répertoriant des dizaines de jeux de tous les systèmes PlayStation (à l’exception de la PlayStation Vita) disponibles dès le premier jour. Les nouveaux niveaux arrivent le 24 mai en Asie, le 2 juin au Japon, le 13 juin dans les Amériques et le 23 juin en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de la restructuration, l’abonnement PlayStation Plus actuel deviendra PlayStation Plus Essential mais ne changera pas autrement. Le premier nouveau niveau au-dessus est PlayStation Plus Extra, qui semble similaire au Xbox Game Pass. Son tarif mensuel de 14,99 $ est identique à Game Pass Ultimate et inclura de nombreux jeux Blockbuster récents, bien que Sony ait choisi de ne pas proposer les versions du premier jour.

La sélection pour ce niveau comprend la plupart des jeux Sony publiés en interne au cours des dernières années, notamment God of War, Uncharted, Bloodborne, Days Gone et le remake de Demon’s Souls. Les titres les plus récents de la société sont manquants, comme Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et The Last of Us Part 2. Les entrées notables de sociétés tierces incluent Mortal Kombat 11, Celeste, Hollow Knight, NBA 2K22 et Red Dead Redemption. 2.

En partenariat avec Ubisoft, les membres PlayStation Plus Extra reçoivent un abonnement gratuit à Ubisoft+. Cet avantage offre aux utilisateurs des jeux Ubisoft gratuits, notamment Assassin’s Creed Valhalla, For Honor, Watch Dogs, Far Cry 3 et The Division, pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans les régions où Sony propose le streaming dans le cloud, les utilisateurs peuvent s’abonner à la PlayStation Plus Premium de premier plan pour 17,99 $ par mois. Les zones sans streaming recevront PlayStation Plus Deluxe – un service premium moins cher. Les deux niveaux incluent des essais limités dans le temps des versions récentes et une sélection de jeux PS1, PS2 et PSP.

Initialement, cette collection de la vieille école comprendra des jeux tels que Ape Escape, Siphon Filter, Tekken 2, Mr. Driller, Dark Cloud, Siren et Wild Arms 3. Certains de ces jeux auront des résolutions et des fréquences d’images plus élevées que sur leur consoles d’origine. Dans un système similaire à Nintendo Online, les titres PS1 et PSP permettront aux joueurs de revenir en arrière et de sauvegarder le jeu à tout moment.

Cependant, contrairement à Nintendo Online, les clients peuvent acheter des classiques PlayStation individuellement, même sans abonnement. De plus, les abonnés qui ont acheté des jeux PS1 et PSP numériques sur PS3 et PSP devraient être ravis de savoir que certains de ces achats seront transférés sur PS4 et PS5. Le niveau Premium propose également des jeux PS3 via le streaming, notamment Infamous, MotorStorm, Resistance 3, Tokyo Jungle, FEAR, Ninja Gaiden Sigma 2, la version originale de Demon’s Souls, et d’autres.

Les épreuves limitées dans le temps durent deux heures. Ce chronomètre ne comptera que dans le jeu, et tout progrès sera transféré au titre complet s’il est acheté. Les premiers jeux avec des démos chronométrées seront Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina’s Wonderland et WWE 2K22.

Sony a inclus une liste complète de jeux sur le blog PlayStation. De nouveaux titres débarqueront sur PlayStation Plus le premier mardi de chaque mois, comme d’habitude.