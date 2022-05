Valve publie les pilotes audio Steam Deck pour Windows

En un mot : Valve a enfin publié des pilotes audio pour les installations Windows sur le Steam Deck. Jusqu’à présent, la seule façon d’extraire le son d’une console exécutant Windows était d’utiliser USB-C ou Bluetooth car ni les haut-parleurs ni la prise audio 3,5 mm ne fonctionnaient.

Valve a lancé un premier ensemble de pilotes Windows pour l’ordinateur de poche Steam Deck début mars. Cependant, ces pilotes manquaient de prise en charge du module de plateforme sécurisée (fTPM) du micrologiciel, ce qui limitait les installations à Windows 10 uniquement. Valve attendait également qu’AMD prépare les pilotes audio. Le support de Windows 11 arriverait plus tard ce mois-là.

Il est techniquement possible de doubler SteamOS et Windows, mais Valve n’a pas encore publié d’assistant de double démarrage pour activer cette fonctionnalité. Pour l’instant, vous devrez effacer votre Steam Deck afin d’installer Windows ou maintenir deux disques de stockage séparés (modèles NVMe) et les échanger si nécessaire.

Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous annoncer que les pilotes audio sont désormais disponibles pour Windows 10 et Windows 11 sur Steam Deck ! Pour obtenir des instructions et plus de détails, veuillez visiter le lien suivant : https://t.co/zjU2Ubr8l0 – Pont à vapeur (@OnDeck) 13 mai 2022

Le Steam Deck est sans doute le produit le plus recherché dans les jeux. Le système de jeu portable a été annoncé l’été dernier, mais a raté de deux mois sa date de lancement prévue en décembre 2021.

Le prix commence à 399 $ pour un modèle avec eMMC 64 Go de stockage directement à partir de Valve, mais la disponibilité des nouvelles commandes se situe actuellement en octobre 2022 ou plus tard. Beaucoup se sont tournés vers des marchés tiers comme eBay pour marquer plus tôt un système où vous paierez une prime significative par rapport à la vente au détail.