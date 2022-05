Netflix travaille sur une nouvelle saison plus longue et plus cinématographique de Black Mirror

Quelque chose à attendre: cela fait presque trois longues années depuis la cinquième saison de l’excellente série d’anthologies de science-fiction dystopique Black Mirror est arrivé sur Netflix. Heureusement pour les fans, la société de streaming travaillerait sur une sixième saison, avec un casting en cours.

Les comparaisons réelles avec les précédents épisodes de Black Mirror sont devenues inquiétantes ces derniers temps, des chiens robots porteurs d’armes (Metalhead) à la technologie publicitaire de suivi oculaire de Meta (Fifteen Million Merits, l’un des premiers rôles de la star de Get Out, Daniel Kaluuya).

La saison cinq est arrivée sur Netflix en juin 2019. Et bien qu’elle ait un casting qui comprenait Anthony Mackie et Miley Cyrus, elle n’a pas été reçue aussi chaleureusement que les saisons précédentes – le fait qu’elle ne comportait que trois épisodes n’a pas aidé.

Maintenant, Variety rapporte que le casting est en cours pour une sixième saison et qu’il aura plus d’épisodes que son prédécesseur. On dit également qu’il a une portée plus cinématographique, suggérant des valeurs de production élevées et des durées d’exécution supérieures à une heure.

La pause est en partie due au fait que son créateur, l’ancien écrivain de PC Zone Charlie Brooker, et sa partenaire créative Annabel Jones ont quitté la société de production House of Tomorrow, soutenue par Endemol, pour former Broke and Bones. Les droits de Black Mirror sont restés avec Endemol, arrêtant d’autres épisodes jusqu’à ce que Netflix parvienne à un accord avec son nouveau propriétaire, Banijay Group.

Brooker et Jones étaient à l’origine des émissions hilarantes de revue de l’année Death to 2020 et Death to 2021, tandis que Brooker était également responsable de l’expérience interactive de trivia de Netflix, Cat Burglar.

Black Mirror a commencé sa vie sur Channel Four au Royaume-Uni en 2011 avec l’épisode controversé L’hymne national, qui impliquait que le Premier ministre du pays soit obligé de devenir intime avec un cochon pendant que l’acte est diffusé en direct. Deux saisons et une émission spéciale de Noël ont été diffusées sur la chaîne avant que Black Mirror ne passe à Netflix en 2016.