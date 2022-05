Deux virus de l’herpès peuvent augmenter le risque de diabète, experts : « Nous avons besoin d’un vaccin »

Les infections causées par deux virus de l’herpès courants peuvent augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Les experts ont un besoin urgent de vaccins.

Les infections causées par deux virus de l’herpès courants – les Herpesvirus – appartenant à la famille des Herpesviridae peuvent augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Plus précisément, il s’agit du virus de l’herpès simplex de type 2, qui est principalement responsable de l’herpès génital/maladie buccale, et du cytomégalovirus (CMV), qui provoque généralement des pathologies bénignes ou asymptomatiques. Le mécanisme biologique par lequel les infections peuvent exacerber le risque de développer une « maladie du sang sucré » n’est pas clair pour le moment, mais il s’agit d’informations précieuses pour développer des stratégies préventives, telles que des vaccins.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, qui ont collaboré étroitement avec des collègues, a déterminé que les infections par les deux virus de l’herpès courants peuvent catalyser le risque de diabète de type 2. le Centre de recherche allemand pour la santé environnementale, le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) et l’Imperial College London School of Public Health. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Tim Woelfle et Annette Peters de l’Université de Munich, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué environ 2 000 participants dans une étude ad hoc.

Les volontaires de la cohorte KORA ont subi une série de dépistages médicaux pour révéler la tolérance au glucose, la glycémie, les taux d’hémoglobine glyquée (qui indique la glycémie à long terme) et la positivité aux huit virus de l’herpès connus, qui peuvent rester latents dans notre organisme pendant la vie. Il s’agit de l’herpès simplex de type 1 (HSV-); Herpès simplex type 2 (HSV-2); le virus varicelle-zona (VZV); le virus d’Epstein-Barr (EBV); le cytomégalovirus (CMV) ; l’herpèsvirus humain 6 responsable de la « sixième maladie » ; Human Herpesvirus 7 responsable du pityriasis rosé de Gibert ; et le virus de l’herpès humain 8 ou virus du sarcome de Kaposi (KSHV), une maladie oncologique. Au début de l’étude, 1 257 avaient une tolérance normale au glucose, ils étaient donc tous considérés comme potentiellement à risque de développer un prédiabète ou un véritable diabète de type 2.

Après une période de suivi d’environ 6 ans, les scientifiques ont soumis à nouveau tous les participants aux mêmes tests médicaux et ont observé combien de sujets non prédiabétiques / diabétiques développaient les deux conditions. Les résultats ont montré que 364 avaient développé un prédiabète et 17 étaient diabétiques. En comparant ces données avec celles relatives à la positivité des différents virus de l’herpès, le professeur Peters et ses collègues ont découvert que ceux qui étaient infectés par l’herpès simplex de type 2 avaient près de 60 % de risque en plus de développer un prédiabète (par rapport à ceux qui n’étaient pas infectés), tandis que les personnes infectées par le cytomégalovirus avaient un risque 33% plus élevé.

Un aspect intéressant de ces données est que les scientifiques ont pris en compte tous les facteurs de confusion potentiels associés au risque de diabète, tels que l’âge, l’indice de masse corporelle (IMC), l’hypertension, la glycémie à jeun, le diabète dans la famille, le tabagisme, la sédentarité, le sexe et bien d’autres. La séropositivité pour l’herpèsvirus multiple était associée à une incidence plus élevée de prédiabète, mais cette association « n’était pas indépendante des facteurs de confusion », ont souligné les scientifiques dans le résumé de l’étude.

Comme précisé, on ne sait pas comment les infections causées par ces virus peuvent catalyser le risque de diabète de type 2, cependant on pense que l’inflammation – par exemple présente chez les sujets souffrant d’obésité – peut être en cause, ce qui peut conduire à la maladie sous la pression de l’invasion virale. À la lumière de ces résultats, les auteurs de l’étude estiment que le développement de vaccins efficaces contre les virus de l’herpès, qui sont déjà en cours de développement, est encore plus important. Du même avis également le professeur Agostino Consoli, président de la Société italienne de diabétologie, interrogé à ce sujet par l’ANSA. Une étude récente de l’Université de Harvard a trouvé, entre autres, un lien significatif entre les virus de l’herpès et la maladie d’Alzheimer. Les détails de la recherche « Impact sanitaire de sept herpèsvirus sur l’incidence du (pré)diabète et l’HbA1c : résultats de la cohorte KORA » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Diabetologia.