Apple iPod : les 10 premières années du lecteur multimédia omniprésent

#ThrowbackThursday : L’iPod est l’un des appareils les plus emblématiques du 21e siècle et le produit qui a mis Apple sur la voie de sa position actuelle sur le marché. Nous avons écrit cet article en octobre 2011 alors que l’iPod d’origine venait juste d’avoir 10 ans. Cette semaine, Apple a annoncé l’arrêt complet des produits iPod. Nous avons remplacé cet article par nostalgie et pour avoir une idée de la façon dont nous voyions ces appareils à l’époque.

En 2001, Apple a lancé un lecteur MP3 qui peut être en partie attribué à façonner le paysage du marché de l’informatique mobile d’aujourd’hui. En plus d’être le lecteur multimédia portable le plus vendu et de sauver Apple d’une quasi-pertinence, l’iPod a influencé de nombreux projets ambitieux et révolutionnaires de Cupertino, forçant une grande partie de l’industrie dans un état perpétuel de rattrapage.

L’iPhone a donné naissance au smartphone tel que nous le connaissons et est l’appareil le plus vendu de son genre, de même que l’iPad et le segment des tablettes, malgré les premières tentatives de Microsoft. En termes de logiciels, l’iTunes Store a ouvert la voie aux ventes de musique numérique et représente le plus grand détaillant de musique au monde, tandis que les ventes de l’App Store éclipsent toute la concurrence combinée, y compris Android.

En fait, l’iPod et les produits connexes ont incité Apple à changer son nom de « Apple Computer » en simplement « Apple ». Sans flatter tous les efforts d’Apple, nous aimerions rendre hommage au gadget révolutionnaire de l’entreprise à l’occasion de son 10e anniversaire. Rejoignez-nous pour une brève promenade dans le passé…

L’iPod d’origine

23 octobre 2001 — 5 Go, 10 Go

Le premier iPod a été développé en moins d’un an et bien qu’il n’ait pas renversé l’industrie de la musique du jour au lendemain – en fait, il a reçu beaucoup de critiques – il a établi le cadre conceptuel pour de plus grandes choses à venir.

Alimenté par un processeur PortalPlayer double cœur 90 MHz basé sur ARM et un disque dur Toshiba de 5 Go à 4200 tr/min (une version de 10 Go est venue plus tard), l’appareil rudimentaire ne prenait en charge que les ordinateurs Mac ainsi que les fichiers audio AAC, MP3 et WAV. La première version d’iTunes pour Mac est sortie la même année en janvier.

À voir absolument : regardez le premier iPod présenté par Steve Jobs…

iPod 2e génération

Juillet 2002 — 10 Go, 20 Go

Le lecteur de musique de deuxième génération d’Apple est arrivé moins d’un an après l’appareil d’origine et a apporté plusieurs améliorations, notamment une couverture pour le port FireWire, un Switch Hold amélioré et le double de la capacité de stockage.

Il a également abandonné la molette de défilement mécanique de la première génération au profit de la molette tactile utilisée sur de nombreux futurs iPod. Ce modèle a introduit la prise en charge de Windows via Musicmatch. Avant cela, les utilisateurs férus de technologie étaient obligés d’utiliser des solutions de contournement pour la compatibilité Windows.

iPod 3e génération

Avril 2003 — 10 Go jusqu’à 40 Go

En avril 2003, Apple a préparé une refonte complète de l’iPod, en ajoutant une interface entièrement tactile, un connecteur Dock, un boîtier plus mince et la capacité de stockage maximale a été doublée à 40 Go. La société a également apporté sa propre plate-forme multimédia (iTunes 4.1) à Windows, rompant les liens avec Musicmatch.

La popularité croissante de l’iPod a incité les détaillants Best Buy, Target et Dell à commercialiser l’appareil entre 2002 et 2003. Microsoft et Creative ont préparé leurs rivaux, le Media2Go et le Nomad Zen.

Premier iPod mini

Janvier 2004 — 4 Go

Après s’être concentré sur l’ajout de fonctionnalités au design original, Apple est retourné à la planche à dessin et a présenté un iPod minimaliste à échelle réduite. L’iPod Mini à 249 $ a été le premier à avoir la molette cliquable d’Apple et n’offrait que 4 Go de stockage.

Malgré son design plus fin et plus tendance, beaucoup ont critiqué la valeur de l’appareil. À peu près au même moment, Apple a remplacé son iPod 10 Go à 299 $ par un modèle 15 Go, obligeant les détaillants à réduire le modèle 10 Go à 249 $. Cela a rendu les consommateurs encore plus sceptiques à l’égard de la Mini.

iPod 4e génération et iPod Photo

Juillet 2004 — 20 Go jusqu’à 60 Go

La première version de quatrième génération est arrivée en juillet avec un interrupteur Hold repensé et la molette cliquable de l’iPod Mini. En octobre, Apple a présenté une version haut de gamme appelée iPod Photo (499 $ – 599 $), qui avait une autonomie de batterie améliorée (15 heures contre 12), un écran couleur et la prise en charge des formats d’image courants, ce qui était particulièrement intéressant pour les pochettes d’album.

En février 2005, Apple a remplacé l’iPod Photo 40 Go par un modèle 30 Go plus fin et moins cher. En juin, il a décidé de fusionner les gammes iPod Photo et iPod « Classic ». La photo ci-dessus montre le premier iPod édition spéciale U2.

iPod Shuffle : première et deuxième génération

Janvier 2005 et septembre 2006 — 512 Mo jusqu’à 2 Go

En réduisant davantage son lecteur multimédia, Apple a présenté le premier iPod Shuffle au début de 2005. Il servait de modèle d’entrée de gamme avec seulement 512 Mo ou 1 Go de stockage et sans écran. Le prix était initialement fixé à 99 $ – 149 $. Le Shuffle de deuxième génération est arrivé bien plus d’un an plus tard. Il faisait environ la moitié de la taille de son prédécesseur avec un clip de ceinture et un boîtier en aluminium plus attrayant. Apple l’a appelé « l’iPod le plus portable de tous les temps ». Malgré sa petite taille, il a doublé ses capacités de stockage à 1 Go et 2 Go.

Premier iPod Nano

Septembre 2005 — 1 Go jusqu’à 4 Go

L’iPod Mini de deuxième génération est arrivé peu après le premier Shuffle et offrait une autonomie incroyable de 18 heures (le premier Mini en durait 8). Il a également introduit un modèle de 6 Go avec des ajustements cosmétiques mineurs.

La gamme Mini a été abandonnée plus tard en 2005 lorsque Apple a expédié le premier iPod Nano, qui était essentiellement une version plus petite du Mini (la moitié de l’épaisseur et environ 11 mm plus étroite). Cependant, il avait moins de stockage maximum (4 Go contre 6 Go) et une autonomie de batterie plus courte de 14 heures.

iPod 5e génération (vidéo)

Octobre 2005 — 30 Go jusqu’à 80 Go

2005 a été une période monumentale pour l’iPod. En plus d’affiner l’iPod de quatrième génération et de lancer les Mini 2, Nano 1, Shuffle 1, Apple a dévoilé un iPod de cinquième génération entièrement repensé avec un boîtier plus fin, un écran plus grand de 2,5 pouces 320 x 240 et la prise en charge des formats vidéo courants. tels que MP4 et H.264.

Cette fonctionnalité lui a valu le surnom de « iPod Video ». De plus, les ventes ont grimpé en flèche de 400 % pour atteindre 22,5 millions d’unités cette année-là, éclipsant toutes les années précédentes. combiné.

iPod Nano 2e génération

Septembre 2006 — 2 Go jusqu’à 8 Go

Par rapport à l’année précédente, 2006 a été plutôt clémente pour l’iPod, même si les ventes sont restées fortes et ont représenté près de la moitié du chiffre d’affaires total d’Apple. Il a apporté une nouvelle version du Nano de plus en plus populaire, qui offrait un boîtier en aluminium anodisé résistant aux rayures, plus de choix de couleurs, un écran plus lumineux, le double de la taille de stockage et une énorme augmentation de la durée de vie de la batterie de 14 à 24 heures. Le Shuffle de deuxième génération est également sorti, tout comme une version 80 Go de l’iPod de cinquième génération.

Premier iPod Touch

Septembre 2007 — 8 Go jusqu’à 32 Go

Dans une tournure ironique, étant donné que l’iPod était sans doute responsable de la création de l’iPhone, Apple a présenté la plus grande refonte du lecteur de musique. Utilisant le matériel et les logiciels existants de l’iPhone, il s’agissait du premier iPod à disposer d’un écran tactile multipoint et du Wi-Fi. Cela permettait de naviguer sur le Web via Safari sur l’iPod, ainsi que d’accéder à l’iTunes Store et à YouTube. Il ne lui manquait que la connectivité et les services cellulaires de l’iPhone, ainsi que ses haut-parleurs et son appareil photo.

iPod Classic et iPod Nano 3e génération

Septembre 2007 — Classique jusqu’à 160 Go / Nano 4 Go et 8 Go

La marque « Classic » pour l’iPod traditionnel n’est apparue qu’à la sixième génération. Le dernier ajout d’Apple a abandonné la plaque frontale en polycarbonate blanc familière pour l’aluminium anodisé argent et il a abandonné les modèles en édition spéciale. Il avait également une coque plus fine, une interface utilisateur remaniée et offrait jusqu’à 36 heures de musique et 6 heures de lecture vidéo.

Bien que l’iPod Touch ait attiré l’attention lors du lancement d’Apple en septembre 2007, la société a également dévoilé une révision Nano prometteuse qui a gratté la forme rectangulaire en faveur d’un design plus petit, presque carré. Il était 19 mm plus court et 11 mm plus large que son prédécesseur avec les mêmes capacités de stockage et la même autonomie. Il a plus que doublé la résolution de 176×132 à 320×240 et a reçu une interface Cover Flow. Certaines personnes ont critiqué le manque d’écran tactile du Nano de troisième génération.

iPod Nano 4e et 5e génération

Septembre 2008 et septembre 2009 — jusqu’à 16 Go

Le Nano de quatrième génération a réintroduit la coque allongée, bien qu’Apple ait réussi à réduire de 0,5 mm l’épaisseur et de 12,5 mm le poids malgré l’ajout d’un écran plus grand, plus de stockage, ainsi qu’un accéléromètre pour la visualisation horizontale (pour les vidéos) et la capacité pour mélanger les chansons en secouant l’appareil.

Cette conception a été affinée l’année suivante lorsque l’iPod Nano de cinquième génération a gagné un écran plus grand, un appareil photo, une radio FM, un haut-parleur, un podomètre, un placement de prise amélioré et un travail de peinture poli.

iPod Touch 2e et 3e génération

Septembre 2008 et septembre 2009 — Jusqu’à 32 Go (2e génération), jusqu’à 64 Go (3e génération)

Comme pour l’iPhone, l’iPod Touch est resté largement inchangé au cours de ses premières révisions. L’appareil de deuxième génération a reçu un dos chromé effilé, des boutons de volume et un haut-parleur intégré. Plus important encore, c’était le premier iPod à être livré avec le nouvel App Store d’Apple.

L’iPod Touch de troisième génération reflétait les changements de l’iPhone 3GS, qui comprenaient un processeur et un cœur graphique plus rapides, plus de RAM, la prise en charge de la commande vocale et un modèle avec 64 Go de stockage flash.

iPod Shuffle 3e génération

Mars 2009 — jusqu’à 4 Go

Bien qu’Apple ait rafraîchi plusieurs fois le Shuffle de deuxième génération avec de nouvelles couleurs, la série a duré près de trois ans sans une refonte sérieuse. Son successeur a été livré en mars 2009 avec deux fois plus de stockage (4 Go), un corps plus petit qui rappelait le premier design Shuffle d’Apple et une toute nouvelle interface.

Au lieu de boutons matériels sur l’appareil lui-même, Apple a déplacé les commandes de volume et de lecture vers le câble de l’écouteur droit et a introduit la fonctionnalité VoiceOver pour un contrôle mains libres.

iPod Nano 6e génération et iPod Shuffle 4e génération

Septembre 2010 — jusqu’à 16 Go (Nano), 2 Go aléatoires

L’iPod Nano de sixième génération a emprunté des éléments de l’itération de 2007, mais il a livré ce que la troisième génération ne pouvait pas : un écran tactile. L’appareil comportait un écran tactile multipoint de 240 x 240 et compte tenu de ses dimensions de 1,47 x 1,61 pouces, Apple a coupé l’appareil photo et la lecture vidéo de son prédécesseur, mais a conservé les fonctionnalités pertinentes pour les utilisateurs actifs comme le podomètre.

Pendant ce temps, l’iPod Shuffle de quatrième génération servait essentiellement de Nano d’entrée de gamme sans écran tactile ni accéléromètre.

iPod Touch 4e génération

9 septembre 2010 — jusqu’à 64 Go

Après environ trois ans et quatre générations depuis le premier modèle à écran tactile, les ventes d’iPod ont commencé une baisse notable – un destin largement induit par l’iPhone et les combinés Android concurrents.

La frontière entre les lecteurs de musique portables et les smartphones (en particulier l’iPod Touch et l’iPhone) était devenue incroyablement floue. Néanmoins, l’iPod Touch de quatrième génération représentait la meilleure offre d’Apple à l’époque avec un écran « Retina » haute résolution, le SoC A4 d’Apple, ainsi que des caméras avant et arrière pour FaceTime et l’enregistrement vidéo.

