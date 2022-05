Ming-Chi Kuo : Apple lancera son premier iPhone avec USB-C en 2023

RAMPOW Cable iPhone Chargeur iPhone 1M [Certifié MFi C89] Fil Lightning Charge Rapide pour iPhone 13 / 13 Pro / 13 Mini / 12 / 12 Mini / 12 Pro / 11 / X / XS / XR / 8 / 7 / 6, iPad, Airpods - Blanc

[Certifié Apple MFi C89] Véritablement certifié par Apple et fabriqué avec la dernière technologie C89 (Port d'argent), vous ne verrez jamais de message d'avertissement sur votre écran, Plus résistant à la corrosion que le C48 (Port d'or). [Charge et synchronisation rapide] - Puce originale pour cable iPhone la charge fiable et la protection contre les surtensions et surintensités, garantissant une charge sûre à max 5V/3A. La vitesse de transfert de données Jusqu'à 480 Mbps et il prend en charge une charge rapide de 3A. Nos tests sont effectués dans des réalistes afin d'assurer une durabilité maximale au produit et prévenir tous dommages dus aux surcharges. [Compatibilité parfaite] - Compatible avec la majorité des appareils Apple tel que iPhone 13 / 13 Pro / 12 / 12 Pro / 11/11 Pro / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s / 6 / 5s / SE, iPad Pro / Air / Mini, Airpods / Airpods pro, iPod Touch 5e / Nano 7e generation. [Performance durable] Le RAMPOW cable iPhone est fabriqué en TPE de haute qualité, le même matériau que le câble original APPLE. Résiste à plus de 20 000 essais de flexion et à plus de 15 000 insertions et retraits, ce qui minimise les dommages causés aux câbles et aux connecteurs pendant leur utilisation et augmente leur durée de vie. [Ce que Vous Obtenez] - Un cordon iPhone 1M de RAMPOW et un service client amical. Nous sommes ici pour vous aider si vous avez toutes questions. L'objectif du service RAMPOW est de vous offrir la meilleure expérience d'achat possible.