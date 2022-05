Le manchot empereur menacé d’extinction dans 30 ans à cause du changement climatique

La fonte des glaciers en Antarctique menace le cycle de reproduction de l’espèce qui a besoin de glace de mer solide.

Un manchot empereur bondit hors de l’eau / Crédit : Christopher Michel – Antarctique.

Le manchot empereur (Apténodytes forsteri), la plus grande, en taille et en poids, de toutes les espèces de manchots vivants, est gravement menacée d’extinction en raison du changement climatique. En Antarctique, où cet oiseau est endémique, les colonies situées entre les latitudes 60 et 70 degrés Sud »ils disparaîtront dans les prochaines décennies, c’est-à-dire dans les 30 à 40 prochaines années» Il a déclaré dans un rapport à Reuter la biologiste Marcella Libertelli de l’Institut antarctique argentin (IAA).

Le manchot empereur en voie de disparition

Après avoir mené des recherches approfondies sur la toundra gelée de l’Antarctique, Libertelli a expliqué que les projections montrent que l’espèce ne reste que quelques décennies sur Terre si des mesures ne sont pas prises pour atténuer les changements dus à la crise climatique. La perte de glace de mer solide, en particulier, met en danger le long cycle de reproduction du manchot empereur, qui se répète chaque année pendant l’hiver antarctique. Mais si la mer gèle trop tard ou fond prématurément, cette espèce ne peut pas terminer son cycle de reproduction.

« Si l’eau atteint les pingouins nouveau-nés, qui ne sont pas prêts à nager et n’ont pas de plumage imperméable, ils mourront de froid et se noieront « a déclaré la biologiste, qui, avec ses collègues, a étudié 15 000 manchots dans deux colonies de l’Antarctique, dont la colonie de Halley Bay, dans la mer de Weddell, la deuxième plus grande colonie de manchots empereurs, où pendant trois années consécutives tous les poussins sont morts. . « La disparition de toute espèce est une tragédie pour la planète – appelée Libertelli -. Qu’il soit petit ou grand, végétal ou animal, peu importe. C’est une perte pour la biodiversité« .

La disparition du manchot empereur pourrait avoir un impact dramatique dans tout l’Antarctique, un environnement extrême où les chaînes alimentaires ont moins de membres et moins de maillons.

Début avril, l’Organisation météorologique mondiale a mis en garde contre «des températures de plus en plus extrêmes associées à des précipitations inhabituelles et à la fonte des glaces en Antarctique« – un »tendance inquiétante» a souligné Libertelli, puisque les calottes glaciaires de l’Antarctique fondent depuis au moins 1999. A cette menace s’ajoute l’essor du tourisme et de la pêche en Antarctique, qui met en péril la survie du manchot empereur, appauvrissant les mers de krill, un crustacé qui est une source de nourriture majeure pour les manchots et d’autres espèces. « Les bateaux de tourisme ont souvent divers effets négatifs sur l’Antarctique, tout comme la pêche – a ajouté Libertelli -. C’est important qu’il y ait plus de contrôle et qu’on pense à l’avenir« .