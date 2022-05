CoD Warzone, Operation Monarch : tous les défis et comment obtenir les récompenses

Call of Duty: Warzone célèbre l’opération Monarch jusqu’au 25 mai. Toute la communauté peut se joindre à la bataille Godzilla contre King Kong à travers la Caldeira sans frais supplémentaires sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme d’habitude en free to play, un événement spécial s’accompagne de récompenses thématiques. Au cours de cette fenêtre, vous pourrez débloquer des équipements et des skins uniques liés aux deux monstres.

Événement Operation Monarch dans Call of Duty Warzone: tous les défis et comment les relever

Utilisez le killstreak Titan SCREAM Device 3 fois – Récompense: Amulette confidentielle de Monarch

Infligez 135 000 dégâts au total à Kong lors des événements Clash of the Titans – Récompense : Team Godzilla Emblem

Obtenez 3 000 éléments d’information sur Monarch – Récompense : Skybreaker Calling Card

Infligez 135 000 dégâts au total à Godzilla lors des événements Clash of the Titans – Récompense : Kong Team Emblem

Jouez à Operation Monarch pendant 6 heures (cumulatif) – Récompense : Ancient Skull Amulet

Infligez 500 000 dégâts aux Titans – Récompense: Concrete Jungle Sticker

Utilisez l’appareil Titan SCREAM killstreak une fois – Récompense: Ancestral Remnants Amulet

Placer dans le top 30% 12 fois – Récompense : Spray one tombera

Relevez tous les défis – Récompense de fusil tactique Ancestral Rivalry Bravo

Comme nous vous le disions il y a quelques semaines, Operation Monarch est une playlist indépendante des modes traditionnels. Dans celui-ci, vous affronterez 60 autres joueurs pour localiser les appareils SCREAM, qui vous permettront de contrôler l’un des deux monstres. King Kong et Godzilla ont des capacités différentes qui permettent de jouer au combat sur terre, sur mer et dans les airs. Tout cela fait partie du contenu prévu lors de la troisième saison de CoD Warzone et Vanguard.

Source : Call of Duty Warzone