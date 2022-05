Gigabyte dévoile un moniteur de jeu 4K de 55 pouces avec système d’exploitation Android, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, etc.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Gigabyte a annoncé un nouveau produit qui chevauche la ligne entre le moniteur de jeu et la télévision. Mesurant un monstrueux 55 pouces, le 4K Gigabyte S55U offre une multitude de fonctionnalités convaincantes qui incluent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la technologie à points quantiques, HDMI 2.1 et Android OS avec Google Assistant et Chromecast intégré.

Le Gigabyte S55U semble offrir quelque chose pour tous les cas d’utilisation. La spécification HDMI 2.1 le rend idéal pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X/S. Il utilise également le système d’exploitation Android, vous obtenez donc un bouton Google Assistant dédié sur la télécommande et des raccourcis pour les applications YouTube, Google Play, Netflix et Amazon Prime. C’est un peu comme le moniteur intelligent de 43 pouces de Samsung, mais avec plus d’accent sur les jeux.

C’est toujours un moniteur de jeu dans l’âme, bien sûr. Ce panneau de 55 pouces utilise la technologie VA aux côtés de points quantiques pour offrir un affichage plus dynamique avec une couverture de l’espace colorimétrique 96 % DCI-P3/140 % sRGB et une plus grande luminosité et des effets HDR.

Ailleurs, le Gigabyte S55U dispose de 132 zones de gradation locales pour un contraste amélioré, une luminosité standard de 500 cd/m2 et une luminosité maximale de 1 500 cd/m2, des vitesses de réponse GTG de 2 ms (min) et 5 ms GTG (moyenne) et un rapport de contraste de 5 000:1. Une chose qui peut décevoir est qu’il est livré avec FreeSync Premium plutôt que G-Sync.

Le moniteur prend en charge le contenu HDR (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG) et le son est fourni par deux haut-parleurs Dolby Atmos/DTS HD de 10 W, ainsi qu’une prise audio et une sortie fibre optique.

En termes de connectivité, il existe deux ports HDMI 2.1, deux HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 en aval, un port USB 3.2 Gen 1 en amont, un USB 2.0, un Ethernet, sans fil 802.11ac et Bluetooth.

Gigabyte n’a pas révélé quand le S55U sera lancé ou le prix très important. Il sera intéressant de voir comment il se compare à notre moniteur / téléviseur HDR 4K grand format préféré actuel, le LG C1 OLED de 48 pouces, qui est disponible pour environ 1 000 $.