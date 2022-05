Les meilleures tablettes – Mise à jour 2022

Génial | Caractéristiques de différenciation

Nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1. 120 Hz, écran Super AMOLED. S-Pen inclus. Mises à jour Android jusqu’en 2027.

Bon | La plupart l’ont

Design élégant, bonne autonomie de la batterie, caméras et haut-parleurs.

Moyenne | Les concurrents peuvent être meilleurs

Android sur tablettes est encore dans l’ombre d’iPadOS. Les performances ne peuvent toujours pas correspondre au produit phare d’Apple. Cher.

Tout comme dans le secteur de la téléphonie, le principal rival d’Apple sur le marché des tablettes est Samsung (enfin, à l’exception de Microsoft). Comme son prédécesseur, la Galaxy Tab S8+ a été saluée comme la meilleure ardoise Android jamais construite, et il est facile de comprendre pourquoi. Nous avons opté pour le modèle « plus » car il présente quelques avantages par rapport au plus petit Galaxy Tab S8 en plus de son écran de 12,4 pouces (2800 x 1752, 266ppi) 120 Hz, 16:10.

Le Galaxy Tab S8+ utilise un panneau Super AMOLED qui rend le contenu fantastique, avec des couleurs éclatantes et magnifiques et des noirs parfaits qui sont idéaux pour une visualisation en extérieur. Il a même un lecteur d’empreintes digitales à l’écran similaire à ceux que l’on trouve sur les téléphones modernes. Un avantage par rapport à l’iPad Pro est que le stylet de Samsung est gratuit dans la boîte plutôt que de nécessiter une autre dépense de 99 $. La latence a été améliorée à 2,8 ms par rapport aux 9 ms déjà respectables de l’année dernière.

Le stockage commence à 128 Go, et il est livré avec un port USB de type C, 8 Go de RAM, quatre haut-parleurs et une option 5G. La caméra frontale a été mise à niveau à 12MP ultra-large et l’ultra-large à l’arrière à 6MP, aux côtés du même vivaneau 13MP de la gamme S7.

Si vous préférez la taille de l’écran et la capacité multitâche à la portabilité et à la valeur, la nouvelle Tab S8 Ultra 14,6″ est faite pour vous. Outre la taille, l’avantage de l’Ultra est que la RAM augmente avec le stockage, jusqu’à 12 Go avec 256 Go de stockage et 16 Go avec l’option de stockage de 512 Go. Il dispose également d’un appareil photo ultra-large supplémentaire de 12 MP à l’avant.L’inconvénient est évidemment le prix, à partir de 1 100 $ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La gamme S8 est alimentée par le nouveau Snapdragon 8 Gen 1, qui est plus puissant que le Snapdragon 865 des modèles précédents, mais pas dans les mêmes performances que la puce M1 de l’iPad Pro. L’autonomie de la batterie reste impressionnante, mais il faut tout de même composer avec le logiciel quelque peu décevant.

Android sur les tablettes a parcouru un long chemin, et vous obtenez le mode DeX, donc les applications compatibles fonctionnent dans les versions fenêtrées, mais iPadOS reste supérieur. La véritable mise à niveau en termes de logiciel est la promesse de mises à jour du système d’exploitation jusqu’en 2027. Mais si vous êtes à la recherche d’une tablette Android haut de gamme, le Galaxy S8+ est un appareil élégant avec un écran inégalé.

Si vous voulez économiser de l’argent, nous pensons que la Tab S8 de base sera un meilleur achat à long terme que la Tab S7+ (que l’on peut désormais trouver au même prix), avec le Snapdragon 8 Gen 1, cinq ans de mises à jour logicielles et 8 Go de RAM même sur la version la moins chère avec 128 Go de stockage. L’écran LCD 11″ plus traditionnel a toujours fière allure avec une résolution de 2560 x 1600, et il a la même caméra frontale ultra-large 12MP que le S8+.

Une option non-Samsung pour 400 $ :

Onglet Lenovo Yoga 13

Samsung domine les tablettes Android comme il le fait avec les téléphones, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’alternatives, surtout si vous voulez quelque chose de moins traditionnel. Le support intégré du Lenovo Yoga Tab 13 le rend idéal pour une utilisation sur un bureau. Il n’offre peut-être pas toutes les fonctionnalités logicielles et le support de Samsung, mais en termes de matériel, il rivalise avec le Tab S7+ avec le Snapdragon 870, 8 Go de RAM et 128 de stockage. L’écran 2160 x 1350 est limité à 60 Hz, et une caméra arrière n’est pas incluse, mais elle coûte 399 $ pour un portefeuille.