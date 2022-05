Il est interdit aux moins de 18 ans de donner des pourboires aux streamers et de regarder des diffusions en direct après 22 heures en Chine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Chine resserre une fois de plus son emprise sur l’Internet du pays. Cette fois, les restrictions concernent les moins de 18 ans et la manière dont ils interagissent et accèdent aux services de diffusion en direct, notamment en interdisant aux jeunes de donner un pourboire aux streamers et en verrouillant les comptes des enfants à partir de 22 heures.

SCMP rapporte que la Chine a demandé samedi aux plateformes de diffusion en direct de renforcer la gouvernance sur la façon dont les moins de 18 ans utilisent leurs services. La nouvelle survient quelques semaines seulement après que des rapports ont révélé que le pays se préparait à claquer son industrie de la diffusion en direct de 30 milliards de dollars avec de nouvelles réglementations. Le mois dernier, elle a lancé une nouvelle campagne pour nettoyer le « chaos » au sein du secteur.

Les changements de politique, émis par quatre régulateurs, dont l’Administration nationale de la radio et de la télévision et l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), interdisent aux plateformes de diffusion en direct d’offrir des services de pourboire aux mineurs. Cela comprend les recharges en espèces, les achats de cadeaux et les paiements en ligne. La règle doit être appliquée en respectant strictement l’exigence d’enregistrement du nom réel.

« S’il s’avère que les plateformes enfreignent les exigences ci-dessus, des mesures telles que la suspension de la fonction de basculement et la fermeture de l’activité de diffusion en direct pourraient être mises en place », ont écrit les régulateurs dans un communiqué.

De plus, les plateformes sont invitées à créer des équipes dédiées à la censure du contenu pour les jeunes, et elles doivent arrêter les activités des utilisateurs en « mode jeunesse » contrôlées par les parents après 22 heures pour « s’assurer qu’elles [under-18s] avoir suffisamment de temps pour se reposer. »

Ailleurs, les utilisateurs âgés de 16 à 18 ans doivent désormais obtenir l’autorisation de leurs parents ou tuteurs avant de diffuser en direct – les moins de 16 ans sont interdits de diffusion.

Les régulateurs affirment que les règles renforcées visent à améliorer la « santé physique et mentale » de la jeunesse chinoise.

Alors que Twitch et YouTube sont deux des nombreux sites occidentaux bloqués en Chine, Douyin, la version nationale de TikTok, est très populaire, tout comme Taobao Live, Bilibili et Huya & Douyu de Tencent. Environ 70% des internautes chinois se connectent aux services de diffusion en direct, ce qui a attiré une audience de plus de 700 millions de personnes l’année dernière.

La semaine dernière, on a appris que Sina Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, publierait les adresses IP et les données de localisation des utilisateurs dans le but de lutter contre les comportements indésirables sur la plate-forme.