On sait maintenant pourquoi les ados n’écoutent pas leurs parents

Cela a été découvert par une équipe de neurobiologistes de l’Université de Stanford, notant un important changement lié à l’âge dans la façon dont le cerveau réagit aux voix familières.

Tous les parents ont probablement eu des adolescents qui semblent ne pas écouter ce qu’on leur dit, surtout lorsqu’il s’agit de ranger la chambre ou de finir leurs devoirs. Selon des chercheurs de l’université de Stanford, le fondement de cette difficulté de communication est là, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal des neurosciencesun lien avec le développement du cerveau des enfants, ou un changement neurobiologique lié à l’âge qui conduirait les cerveaux des adolescents à ne plus trouver la voix de leur mère gratifiante.

« Tout comme un enfant sait se syntoniser sur la voix de sa mère, un adolescent sait se syntoniser sur de nouvelles voix – a déclaré Daniel Abrams, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université de Stanford. En tant qu’adolescent, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes juste vous-même : vous avez vos amis et nouveaux amis et vous voulez passer du temps avec eux. Votre esprit devient de plus en plus sensible et attiré par ces voix inconnues« .

Pourquoi les ados n’écoutent pas leurs parents

En utilisant des scanners cérébraux IRM fonctionnels pour fournir une explication neurobiologique détaillée du phénomène, les chercheurs ont découvert que les cerveaux des adolescents sont plus réceptifs à toutes les voix, y compris celle de la mère, que les cerveaux des enfants, qui sont plus à l’écoute des voix du contexte familial. Les chercheurs ont également découvert que, dans le cerveau des adolescents, les circuits de récompense et les centres cérébraux qui priorisent les stimuli importants sont davantage activés par des voix inconnues que par celles de la mère. Un changement qui, expliquent les chercheurs, est un aspect d’une maturation saine. « C’est un signal qui aide les adolescents à interagir avec le monde et à établir des liens qui leur permettent d’être socialement avertis en dehors de leur famille.Ajout de l’équipe de Stanford.

Auparavant, la même équipe avait découvert que, dans le cerveau des enfants de 12 ans et moins, entendre la voix de leur mère déclenchait une explosion de réponses uniques, déclenchant une série de réponses uniques dans des zones cérébrales non activées par le stimulus de voix inconnues, notamment les centres de récompense, les régions de traitement des émotions, les centres de traitement visuel et les réseaux cérébraux qui décident quelles sont les informations saillantes. « La voix de la mère est la source sonore qui enseigne aux enfants tout sur le monde socio-émotionnel et le développement du langage – a déclaré Percy Mistry, co-auteur principal de l’étude et chercheur en psychiatrie et sciences du comportement à l’Université de Stanford -. À un moment donné de son développement, l’enfant devient indépendant et ce changement doit être accéléré par un signal biologique sous-jacent« .

Le changement dans le cerveau des adolescents

Pour identifier ce phénomène, les chercheurs ont diffusé l’enregistrement de trois mots insensés à un groupe d’adolescents âgés entre 13 et 16 ans et demi, tous avec un QI d’au moins 80 et sans troubles neurologiques, psychiatriques ou d’apprentissage. Ces trois mots (dont l’utilisation garantissait que les participants ne répondaient pas au sens ou au contenu émotionnel des mots) étaient prononcés à la fois par la mère de chaque adolescent et par deux autres femmes qui ne connaissaient pas les participants à l’étude.

A partir de la comparaison des IRM réalisées lors des différentes écoutes, les chercheurs ont observé les différentes réponses cérébrales, découvrant que celles-ci augmentaient avec l’âge des adolescents et que, par rapport aux enfants plus jeunes, les voix inconnues suscitaient une activité plus importante que la voix de la mère. « Nos résultats montrent que ce processus est enraciné dans des modifications neurobiologiques – ont indiqué les savants -. Lorsque les adolescents semblent se rebeller, ne pas écouter leurs parents, c’est parce qu’ils sont prêts à accorder plus d’attention aux voix extérieures au contexte familial.« .