Lenovo lancera de nouveaux ordinateurs portables « Slim » en juin, dotés d’un renfort en carbone ou en verre

En bref : Lenovo rafraîchit et renomme sa gamme d’ordinateurs portables Slim, en conservant le surnom de Yoga dans le processus (aux États-Unis, de toute façon). Les ordinateurs portables Slim 2-en-1 arrivent en juin 2022 dans une variété de modèles, y compris des options en fibre de carbone et en verre renforcé, si vous avez de l’argent supplémentaire à dépenser.

Les quatre modèles dont la disponibilité est prévue en juin sont le Lenovo Slim 9i, le Slim 7i Pro X, le Slim 7 Pro X et le Slim 7i Carbon. Les appareils devraient commencer à 1 799 $, 1 699 $, 1 499 $ et 1 299 $ respectivement. Le matériel sous le capot est largement configurable et les options sont plus larges que jamais. Dans la nouvelle gamme Slim, vous pourrez choisir entre des cartes graphiques Intel Iris Xe intégrées et des cartes Nvidia dédiées, ainsi que des processeurs des équipes rouges et bleues.

Nous commencerons par l’ordinateur portable Slim phare le plus cher, le 9i de 14 pouces. Ici, vous pouvez obtenir jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 (cadencée à 5600 MHz) et un processeur Intel Core i7-1280P, jusqu’à un SSD Gen 4 M.2 de 1 To et jusqu’à un panneau OLED 4K. Les graphiques sont verrouillés ici, avec du silicium Iris Xe standard. Mis à part l’OLED, la caractéristique hors concours du 9i est son boîtier en verre unique.

Le prochain est le 7i Pro X, qui est livré avec jusqu’à un Intel Core i7-12700H et un RTX 3050. Le 3050 n’est pas le GPU le plus puissant du marché, mais c’est certainement un pas en avant par rapport à une alternative intégrée. Cela fait du Pro X une option viable pour les titres moins intensifs, qu’il devrait bien afficher avec son panneau 120 Hz. Cet écran atteint un maximum de 3072 x 1920 et est un peu plus grand que le 9i à 14,5 pouces, mais il manque d’éclairage OLED.

Le 7i Pro X de 14,5 pouces prend en charge les mêmes options de stockage que le 9i, mais la RAM devient un peu plus rapide jusqu’à 32 Go de mémoire à 6 000 MHz.

Le troisième ordinateur portable le plus cher est le Slim 7 Pro X. Il partage les mêmes options de stockage et de GPU que l’autre modèle Pro X, mais permet aux utilisateurs d’accrocher jusqu’à un AMD Ryzen 9 6900HS et 32 ​​Go de RAM légèrement plus lente cadencée à 5 400 MHz.

Le modèle Slim « le moins cher » est le 7i Carbon. Les options de processeur plafonnent à un i7-1260P d’Intel, et les vitesses de RAM (jusqu’à 32 Go) sont les plus lentes du lot à 4 800 MHz. Contrairement aux appareils Pro X, le 7i Carbon utilise soit des graphiques Iris Xe, soit un 2050 bas de gamme de Nvidia. Le châssis de l’ordinateur portable de 14 ou 16 pouces serait renforcé avec de la fibre de carbone légère tout en présentant lui-même une conception en carbone et magnésium.

Ces ordinateurs portables ne sont pas encore disponibles en pré-commande, vous devrez donc attendre encore quelques mois pour jeter votre argent à Lenovo (pour ces ordinateurs portables, de toute façon).