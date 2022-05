GeForce Now apporte le cloud gaming 4K sur PC et Mac

Quelque chose à espérer : cette semaine, Nvidia a annoncé l’arrivée du streaming 4K sur les applications PC et Mac de GeForce Now. La société a également révélé quels jeux sont proposés au service d’abonnement ce mois-ci, y compris trois titres Star Wars – apparemment pour célébrer le 4 mai, Star Wars Day.

Depuis décembre dernier, les abonnés GeForce Now peuvent diffuser des jeux en 4K HDR à 60 images par seconde via le niveau premium RTX 3080, mais uniquement sur la Sheild TV de Nvidia. D’autres appareils étaient limités à une résolution maximale de 1440p, mais à 120 ips.

L’option 4K est disponible sur les applications Windows et macOS de GeForce Now à partir d’aujourd’hui. Nvidia a également apporté la diffusion en continu à 120 ips sur davantage d’appareils mobiles, notamment le Samsung Galaxy S22, le S22 Ultra, le Galaxy Z Fold3, le Flip3 et le OnePlus 9 Pro.

Pour mai, GeForce Now tourne dans un trio de jeux Star Wars, dont Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi : Fallen Order et Star Wars : Squadrons. D’autres titres notables débarquant sur la plate-forme aujourd’hui incluent de nouvelles versions comme Trek to Yomi, Dinosaur Fossil Hunter, Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit, Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, et plus encore.

King of Fighters XV, Raji: An Ancient Epic, Crossfire: Legion, Vampire: The Masquerade Swansong, Evil Dead: The Game, Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars et bien d’autres devraient arriver plus tard en mai. Consultez le blog de Nvidia pour la liste complète.

Lorsque Nvidia a introduit le niveau 3080 pour la première fois, les utilisateurs ne pouvaient s’inscrire que pour six mois à 100 $. Cependant, le mois dernier, la société a ajouté une option d’un mois à 20 $. Ajouter un abonnement à plus court terme et laisser les PC diffuser en 4K tout en apportant 120 ips à plus d’appareils ressemble à un jeu pour convaincre plus d’utilisateurs d’essayer le niveau le plus élevé de GeForce Now.