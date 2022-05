Microsoft Defender for Business lance un abonnement autonome

Depuis quelque temps déjà, Microsoft a opté pour la sécurité aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et maintenant, les entreprises lancent une nouvelle façon d’accéder à Microsoft Defender for Business après que Microsoft a révélé sa disponibilité générale en tant que produit autonome. Il a été annoncé le lundi 2 mai dernier, avec la promesse d’offrir « Sécurité des terminaux de niveau entreprise pour les PME. Y compris les capacités de détection et de réponse des terminaux pour se protéger contre les ransomwares et autres cybermenaces sophistiquées. », rapporte le Microsoft News Center. Microsoft prévoit d’offrir un support supplémentaire pour les serveurs avec une solution complémentaire plus tard cette année.

Microsoft Defender fait ses débuts en tant qu’abonnement antivirus d’entreprise

La nouvelle offre (qui coûte 3 dollars par mois et par utilisateur) fait suite à l’enquête quantitative en ligne que Microsoft a menée auprès de plus de 150 PME aux États-Unis dans le but de « Comprendre l’évolution des besoins de sécurité des PME. » Selon les données recueillies, 70 % des PME participant à l’enquête considèrent les cybermenaces comme un risque commercial croissant. Microsoft a reconnu que le résultat présenté était étayé par des expériences de première main, puisque près d’une PME sur quatre a affirmé avoir subi une faille de sécurité il y a un an.

Cela met les PME en grand danger, note le Microsoft News Center dans le post. « Bien qu’elles soient confrontées à des risques similaires pour les entreprises, les PME n’ont souvent pas accès aux bonnes ressources et outils. Y compris le personnel de sécurité spécialisé. De nombreuses PME continuent de s’appuyer sur des solutions antivirus traditionnelles pour leur sécurité. Bien que 80 % des PME déclarent disposer d’une solution antivirus, 93 % s’inquiètent toujours de la croissance et de l’évolution des cyberattaques. »

Defender for Business peut changer cette voie en offrant une protection de niveau entreprise aux PME qui sont également ciblées par les cyberattaques. La nouvelle solution de sécurité des terminaux promet des politiques et des fonctionnalités intégrées pour détecter et corriger automatiquement une variété de menaces sans interruption. Il offre une protection, une détection et une réponse multicouches qui reflètent les cinq phases du cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST), y compris l’identification, la protection, la détection, la réponse et la récupération.