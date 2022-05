La photo des dauphins avec un anaconda dans la bouche intrigue les scientifiques

Prise dans les rivières boliviennes, l’image de deux dauphins manipulant un gros serpent comme s’il s’agissait d’un animal en peluche.

Dans les fleuves boliviens, comme dans plusieurs autres grands fleuves d’Amérique du Sud et d’Asie, certaines espèces de dauphins peuvent être observées, mais le dauphin de rivière bolivien (Inia geoffrensis boliviensis), l’une des rares espèces du genre, est plutôt insaisissable. Les biologistes s’intéressent particulièrement à cette espèce car leurs populations servent d’indicateurs de la santé générale des bassins dans lesquels ils vivent, mais ils ne peuvent généralement repérer que les nageoires ou la queue de certains spécimens.

Lors d’une des observations, en août 2021 près de la rivière Tijamuchi en Bolivie, les chercheurs ont pu observer un groupe de dauphins restant au-dessus de l’eau plus longtemps que d’habitude, mais ce n’est qu’après avoir examiné les photos qu’ils avaient une meilleure idée de ce qui se passait : deux dauphins tenant un anaconda dans leur bouche, le manipulant comme une peluche.

« Après vérification des premières images, nous nous sommes aperçus qu’un serpent avait été manipulé par [delfini] et, bien qu’il soit difficile d’estimer la taille de leur groupe, il y avait au moins six – écrivent les chercheurs dans le document décrivant l’observation -. Il est devenu clair qu’ils préféraient jouer avec le serpent plutôt que d’essayer de le manger«

Dauphins avec un anaconda dans la bouche

Les dauphins de rivière sont généralement difficiles à observer – les rivières ont tendance à être boueuses et plus difficiles à naviguer que les océans – donc même si les détails de ce qui s’est passé ne sont pas clairs, cela reste un aperçu utile de la façon dont les créatures passent une partie de leur temps (même d’autant plus que ces dauphins sont menacés d’extinction).

Malheureusement, il est probable que l’expérience ne se soit pas bien terminée pour le serpent, qui est sous l’eau depuis longtemps, suggérant qu’il était probablement déjà mort avant la fin du jeu. « Je ne pense pas que le serpent se soit beaucoup amusé « dit à tous New York Times l’un des membres de l’équipe, le biologiste Steffen Reichle du musée d’histoire naturelle Noel Kempff Mercado en Bolivie. Ces interactions entre dauphins sont rares, et il est possible que les dauphins se soient enseigné quelque chose sur le serpent, disent les chercheurs, ou l’aient peut-être mangé plutôt que de jouer avec. Une autre possibilité est que l’activité de jeu était en fait de nature sexuelle.