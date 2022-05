Sonos devrait lancer une barre de son économique dans les prochaines semaines

En bref : Sonos se prépare à lancer une barre de son économique qui serait la plus abordable de l’entreprise à ce jour. Dans sa configuration autonome, le Sonos Ray prendra en charge l’audio Dolby Digital et se connectera à votre téléviseur via un câble optique. Il peut également être utilisé dans une configuration 5.1 avec d’autres haut-parleurs Sonos, et peut même être monté verticalement pour être utilisé comme haut-parleurs surround arrière.

Des sources familières avec les plans de l’entreprise et les documents internes vus par The Verge suggèrent que le Sonos Ray (modèle S36 et nom de code Fury) coûtera environ 249 $. Pour atteindre ce prix, Sonos a dû omettre des fonctionnalités clés telles que Dolby Atmos, les microphones intégrés et la connectivité HDMI.

La barre de son aurait également moins de haut-parleurs que les autres modèles de la gamme de la société.

Bien qu’ils n’aient pas de micros intégrés, les utilisateurs pourront toujours s’appuyer sur les commandes vocales puisque la plate-forme de Sonos est compatible avec les haut-parleurs Google Nest et Amazon Echo.

Selon les rumeurs, Sonos aurait au moins quelques autres nouveaux produits en préparation pour 2022, notamment un ensemble d’écouteurs sans fil et un subwoofer plus petit et plus abordable que son offre existante.

Le détaillant Ktronix a accidentellement publié une liste pour la barre de son cette semaine, soutenant davantage l’affirmation de The Verge selon laquelle le produit est réel et susceptible d’être lancé dans un proche avenir. La liste a depuis été supprimée mais est toujours visible via l’instantané mis en cache de Google.

Crédit image Jako Janse van Rensburg