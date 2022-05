Toutes les actualités que Teams a reçues en avril

Comme chaque mois on fait le point sur toutes les nouveautés qui arrivent chez Teams. Le service Microsoft ne s’arrête pas et cette fois ne fait pas exception. Le géant de Redmond rassemble chaque mois toutes ces actualités et on vous dit sur quoi ils ont travaillé dont vous pouvez déjà profiter. Vous pouvez lire la répartition complète sur ce lien.

Quoi de neuf dans Microsoft Teams en avril

réunions

Les réunions sont l’une des formes de communication les plus courantes dans Teams. Microsoft a ajouté la possibilité de partager l’audio du système à partir des réunions Web, de nouvelles options pour les présentateurs et a activé la détection automatique de la musique pour réduire le bruit de fond.

Voici le reste des changements :

Réunion anonyme via le cloud

Améliorations de la convivialité des notifications dans les réunions pour iOS

Partager l’audio du système à partir des réunions Web

Mode Présentateur : Commandes pour déplacer et redimensionner la vidéo du présentateur

Prise en charge améliorée des réunions dans le navigateur Firefox

Détection automatique de la musique

Prise en charge de Live Caption for Teams dans VDI pour Azure Virtual Desktop et Citrix

appels

Les appels via Teams ont également acquis de nouvelles fonctionnalités. Plus particulièrement, le service a gagné une nouvelle bannière pour les appels d’urgence. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités d’appel :

Les contacts Outlook sont disponibles pour sélectionner pour appeler

Bannière personnalisée pour les appels d’urgence

Configuration par l’administrateur des paramètres de renvoi d’appel de l’utilisateur final

Dispositifs

Un seul changement pour les appareils a été mis en œuvre le mois dernier, l’option de restauration du bouton « Cadeau » dans les salles Microsoft Teams sous Windows.

Chat et collaboration

Les utilisateurs de Teams sur des appareils mobiles peuvent désormais utiliser les prédictions de texte lors de la rédaction de messages. Les célèbres emojis Fluent de Microsoft arrivent également dans Teams. Voici les nouveautés concernant le chat et la collaboration :

Prédiction de texte pour Teams sur smartphones

Les modèles Power Automate seront ajoutés aux modèles Teams

Nouveau style d’emoji fluide à venir dans les émojis et les réactions des équipes

Réponses suggérées dans les chats

Téléchargement de fichiers vers la demande d’approbation via le portail Power Automate

Filtre de chat pour les chats hors réunion

Plate-forme de puissance et développement personnalisé

Le mois dernier, les équipes ont obtenu la prise en charge des modèles d’automatisation dans la boutique d’applications Teams et le point d’entrée basé sur l’extension Messages, ce dernier permettant aux utilisateurs d’utiliser des flux de travail préconfigurés via le menu d’extension Messages. .

La gestion

Les administrateurs et les responsables disposent désormais de quelques nouvelles options dans Teams :

Les administrateurs peuvent épingler des extensions SMS

Inclure les appareils Teams dans le centre d’administration Teams

Suivez la politique d’aperçu d’Office sur Mac

Flux de demandes des utilisateurs pour les applications bloquées

Des équipes pour l’éducation

Seules deux nouvelles fonctionnalités sont arrivées pour Teams for Education en avril :

Les étudiants et les enseignants sont avertis lorsqu’une nouvelle page Class Notebook est distribuée

Rapports de données après la réunion de classe

travailleurs de première ligne

Les équipes ont ajouté trois nouvelles fonctionnalités pour les travailleurs de première ligne, dont la plus importante est une intégration plus étroite avec Microsoft Forms et l’application Microsoft Bookings dans Teams. Voici les nouvelles fonctionnalités pour les travailleurs de première ligne :