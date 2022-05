Apple poursuit une start-up furtive pour des allégations de débauchage d’ingénieurs pour voler des secrets commerciaux

En bref : nous avons l’habitude d’entendre parler de poursuites judiciaires contre Apple, mais Cupertino n’est pas opposé à l’envoi de ses propres avocats après que des entités qui, selon lui, ont fait du tort à l’entreprise. L’un d’eux est Rivos, une startup « en mode furtif » basée à Mountain View, en Californie, qu’Apple accuse d’avoir braconné les ingénieurs de Cupertino pour voler des secrets commerciaux à utiliser dans des conceptions de puces rivales.

L’année dernière, des ingénieurs seniors d’Apple ont quitté l’entreprise pour rejoindre une mystérieuse startup appelée Rivos, qui travaillait apparemment sur une conception de processeur RISC-V hautes performances.

Mais selon un procès intenté par Apple, au moins deux des ingénieurs qui ont rejoint Rivos ont emporté avec eux des gigaoctets d’informations confidentielles, dans le cadre d’une « campagne coordonnée » lancée en juin 2021 qui a ciblé les employés d’Apple.

La poursuite allègue également que d’autres anciens employés d’Apple ont emporté avec eux des documents confidentiels lorsqu’ils sont partis rejoindre Rivos, et qu’ils ont tenté de cacher ces actions en effaçant leurs appareils Apple. Les informations auraient inclus des présentations couvrant les conceptions de puces actuelles et inédites, écrit Bloomberg.

« Apple a des raisons de croire que Rivos a demandé à au moins certains employés d’Apple de télécharger et d’installer des applications pour les communications cryptées (par exemple, l’application Signal) avant de continuer à communiquer avec eux », a écrit Apple dans la plainte.

Certains des secrets propriétaires et commerciaux prétendument volés par les ingénieurs couvraient des informations sur les puces M1 et A15 d’Apple. Apple a déclaré avoir dépensé des milliards de dollars et plus d’une décennie de recherche sur ses conceptions de SoC, qui ont « révolutionné les mondes de l’informatique personnelle et mobile », écrit Reuters.

Deux accusés nommés dans la poursuite – Bhasi Kaithamana et Ricky Wen – sont accusés d’avoir enfreint les accords de propriété intellectuelle qu’ils ont signés chez Apple et qui leur interdisaient de copier des informations confidentielles pendant leur séjour dans l’entreprise et de restituer tout matériel connexe avant leur départ.

Apple veut que le tribunal empêche Rivos d’utiliser ses secrets commerciaux, ordonne à ses anciens employés de restituer ses biens et lui accorde un montant non divulgué de dommages-intérêts.

Apple est toujours en train de poursuivre l’ancien concepteur de puces de haut niveau Gerard Williams III pour avoir prétendument violé son contrat et exploité la technologie Apple dans son entreprise, Nuvia.