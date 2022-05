Microsoft Edge surpasse Safari et se place comme le deuxième navigateur le plus utilisé

Comme les Netcost-Security l’avaient anticipé il y a quelques mois, Microsoft Edge a réussi à surpasser Safari et à se positionner comme le deuxième navigateur le plus utilisé au monde. Selon StatCounter, le navigateur de Microsoft a réussi à atteindre 10% de part de marché au cours du mois d’avril, dépassant son homologue d’Apple et laissant Firefox à la troisième place.

En premier lieu, comment pourrait-il en être autrement, Google Chrome est maintenu. Cependant, leur part tombe en dessous de 70% et cela pourrait être un gros problème pour la société Mountain View. De leur côté, Opera et Firefox n’ont toujours pas accéléré le rythme et récoltent respectivement 7,78% et 2,44%.

Microsoft Edge, un grand changement sous l’égide de Chromium

Le chemin de Microsoft Edge vers la deuxième place est loin d’être fluide. Le navigateur par défaut de Windows 10 est arrivé en héritant d’un grand nombre de composants d’Internet Explorer, ce qui a provoqué des comportements erratiques et des problèmes de compatibilité avec les sites qui avaient été conçus pour Google Chrome.

De plus, il est venu avec le fardeau d’une grande masse d’utilisateurs qui avaient abandonné Internet Explorer pour Google Chrome dans les versions précédentes de Windows et qui avaient ensuite mis à niveau vers Windows 10. Un autre de ses gros problèmes était que ses mises à jour étaient liées au fonctionnement système, de sorte qu’il a pris du retard à grande vitesse.

Le tournant a été le passage à Chromium en tant que moteur de Microsoft Edge. Cette « table rase » a éliminé plusieurs des problèmes qui ont traîné le navigateur. De plus, Microsoft en a profité pour le promouvoir avec des tactiques agressives telles que son ouverture initiale en plein écran, des avertissements dans différentes sections du système d’exploitation ou la difficulté à changer le navigateur par défaut dans Windows 11.

Si nous ajoutons à cela que le chemin de migration entre Google Chrome et Microsoft Edge est vraiment simple, même en gardant les extensions que nous avions installées, nous obtenons cette deuxième place au niveau mondial.