Les abeilles comprennent les nombres pairs et impairs : elles sont les seuls animaux avec l’homme

Grâce à une curieuse expérience, une équipe de recherche internationale a montré que les abeilles mellifères sont capables de reconnaître les nombres pairs et impairs.

Les abeilles sont les seuls animaux avec les humains capables de comprendre la différence entre les nombres pairs et impairs. Cela peut sembler incroyable, étant donné que ces minuscules insectes ont moins d’un million de neurones contre environ 100 milliards dans notre cerveau, mais plusieurs études ont montré que les abeilles sont assez familières avec les mathématiques. Dans l’étude « Représentation symbolique de la numéroté par les abeilles (Apis mellifera) : associer des caractères à de petites quantités », par exemple, il a été montré qu’elles sont capables d’associer des symboles à des nombres, tandis que dans deux autres recherches de l’Université de Melbourne (Australie ), il a été déterminé qu’ils peuvent additionner et soustraire et comprendre le concept de zéro (contrairement aux enfants). Maintenant, nous savons aussi qu’ils peuvent également distinguer les nombres pairs des nombres impairs.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens des universités Monash et Deakin, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), le Centre de recherche sur la cognition animale (RMIT), a déterminé cette capacité des abeilles (CRCA) de l’Université de Toulouse (France) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Scarlett R. Howard, chercheur au Centre d’écologie intégrative de Burwood, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis deux groupes d’abeilles européennes (Apis mellifera) à une curieuse expérience. Le premier groupe d’hyménoptères a été entraîné à associer des cartes paires de formes d’eau sucrée et des cartes impaires à la quinine, une substance que ces insectes détestent. Le deuxième groupe a été formé exactement de la même manière, mais en associant la quinine aux nombres pairs et l’eau sucrée aux nombres impairs. Curieusement, les scientifiques ont découvert que les abeilles étaient plus habiles et plus rapides à apprendre les nombres impairs que les nombres pairs, une différence flagrante avec notre espèce ; en fait, nous sommes plus rapides avec des nombres pairs.

Après avoir déterminé que les abeilles avaient appris à reconnaître les bonnes formes avec une précision de 80 %, le professeur Howard et ses collègues ont montré les cartes des abeilles avec des chiffres complètement nouveaux (11 et 12), qu’ils n’avaient pas observés pendant l’entraînement. . Incroyablement, les abeilles habituées à l’eau sucrée associée aux formes paires se dirigeaient majoritairement vers le 12, tandis que celles entraînées aux nombres impairs se dirigeaient vers le 11. En termes simples, il a été démontré que les abeilles comprenaient la différence entre les nombres pairs et impairs, avec une précision statistiquement significative de 70 % pour les nouvelles formes.

Crédit : Scarlett Howard / La conversation

On ne sait pas d’où vient cette capacité des abeilles, mais les scientifiques pensent que cela peut avoir quelque chose à voir avec le nombre de pétales de fleurs, qui peuvent être utiles (en plus de l’odeur et de la couleur) pour communiquer l’emplacement des abeilles à d’autres spécimens. meilleur « . Il n’est pas non plus clair si les abeilles sont capables de faire cette différence en comptant des nombres ou en divisant par deux; ce qui est certain, c’est qu’ils comprennent ces informations et agissent en conséquence. À partir de ces études, les scientifiques espèrent pouvoir développer de nouvelles méthodes de traitement informatique qui pourraient nécessiter moins de puissance de calcul. Les détails de la recherche « Numerosity Categorization by Parity in an Insect and Simple Neural Network » ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers in Ecology and Evolution.