VESA cherche à normaliser les écrans VRR avec un nouveau programme de certification

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Video Electronics Standards Association a annoncé un nouveau programme de certification pour certifier les affichages à taux de rafraîchissement variable pour la gigue, le scintillement, les temps de réponse, etc. .

La Video Electronics Standards Association (VESA) vient d’annoncer un nouveau programme de certification pour permettre aux consommateurs de choisir plus facilement un écran à taux de rafraîchissement variable (VRR) approprié. La nouvelle norme rejoindra d’autres mises en œuvre par l’organisation, notamment Displayport, le support d’affichage et les certifications DisplayHDR.

Le taux de rafraîchissement variable est une technologie qui permet aux écrans de modifier les taux de rafraîchissement à la volée entre une plage spécifique, éliminant le bégaiement et les déchirures. G-Sync de Nvidia et FreeSync d’AMD sont des solutions VRR spécifiques au fabricant, mais VESA a introduit la prise en charge native du VRR avec la révision Displayport 1.2a en 2014. Les processeurs graphiques d’AMD, Intel et Nvidia prennent désormais tous en charge cette norme.

Nvidia et AMD ont déjà des programmes de certification d’affichage VRR propriétaires, mais ils ne précisent pas quels tests et paramètres d’affichage sont impliqués. Espérons que le programme VESA résout ce problème en étant plus ouvert sur ses procédures de test et plus strict sur les écrans qui passent.

Aujourd’hui, VESA déploie deux niveaux avec deux logos respectifs que les fabricants peuvent utiliser si leur appareil passe. L’association ne testera pas les taux de rafraîchissement « overclockés » proposés par les fabricants dans l’OSD. Toutes les certifications sont effectuées sur les paramètres d’usine par défaut, ce qui signifie que le mode prêt à l’emploi doit avoir des temps de réponse de pixel raisonnables sans sous-dépassement ou dépassement inutilisable.

La première certification est AdaptiveSync, et elle est principalement conçue pour les moniteurs de jeu. Il nécessite que les écrans aient un taux de rafraîchissement minimal allant jusqu’à 60 Hz et un maximum d’au moins 144 Hz. Le logo comportera le taux de rafraîchissement maximal pris en charge par l’écran. La prise en charge de la compensation de fréquence d’images faible est également obligatoire, ce qui aide les unités à rester dans la plage VRR même si la fréquence d’images tombe en dessous de la fréquence de rafraîchissement minimale.

La norme teste également les affichages pour le scintillement, les images perdues, la gigue et les temps de réponse gris à gris (G2G), qui doivent être inférieurs à 5 ms. Cela ne semble pas trop impressionnant, étant donné que de nombreux moniteurs annoncent aujourd’hui des temps de réponse inférieurs à 1 ms. Cependant, les tests VESA seront beaucoup plus stricts.

Tout d’abord, VESA effectuera des tests à une température ambiante étroitement contrôlée de 22,5 à 24,5 °C. La constance de la température est essentielle car les temps de réponse s’améliorent considérablement plus l’écran est chaud. Deuxièmement, VESA ne prendra en compte que le temps de réponse moyen de 20 transitions G2G différentes plutôt que de choisir la meilleure. Enfin, le dépassement et le sous-dépassement doivent être inférieurs à certains seuils lors de tous les tests.

La deuxième spécification, MediaSync, est bas de gamme et se concentre sur le bon fonctionnement du VRR pour la lecture multimédia et la création de contenu. Il nécessite une plage de taux de rafraîchissement relativement étroite d’au moins 48 à 60 Hz, mais VESA teste toujours le scintillement, le dépassement, le sous-dépassement et, surtout, la gigue.

Sur un écran non VRR 60 Hz, regarder un film à 24 ips entraînera l’affichage d’images paires pendant trois intervalles de rafraîchissement, tandis que les images impaires sont affichées pendant deux. C’est ce qu’on appelle le pulldown 3: 2, et cela entraîne une gigue. Les écrans certifiés MediaSync résoudront ce problème, en utilisant le doublement de trame si nécessaire pour amener les fréquences d’images les plus basses à la plage de taux de rafraîchissement du moniteur, avec une gigue limitée à 1 ms.

Il convient de noter que VESA ne teste et ne certifie que les écrans compatibles Displayport, comme les moniteurs et les ordinateurs portables. Vous pouvez examiner plus en détail la méthodologie de test et les certifications ici.