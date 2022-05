Avec cette visionneuse, vous pouvez embrasser quelqu’un en réalité virtuelle

Ceux qui ont participé à l’expérience pouvaient sentir les pattes d’une araignée sur la bouche ou la sensation désagréable d’avoir quelque chose de collant sur le visage. C’est ce que permettent les transducteurs à ultrasons dans le domaine de la réalité virtuelle.

Ces derniers temps, les entreprises et les équipes de développement technologique font de grands progrès dans les expériences de réalité virtuelle (VR) et augmentée (VA). Il suffit de penser à l’annonce récente de Meta concernant la nouvelle capacité du casque VR Quest à permettre des interactions manuelles plus réalistes dans le métaverse. Mais ce n’est pas tout : une équipe de scientifiques du Future Interfaces Group de l’Université Carnegie Mellon en Pennsylvanie a modifié un casque Quest pour transférer les perceptions tactiles à la bouche, qui est l’une des parties les plus sensibles du corps, juste derrière le bout des doigts. .

Mais comment est-il possible d’apporter des sensations tactiles à la bouche grâce à une visionneuse VR ? La réponse réside dans les transducteurs à ultrasons, des dispositifs qui convertissent l’oscillation de nature électrique en vibration mécanique grâce aux céramiques piézoélectriques spéciales présentes à l’intérieur. Plus précisément encore, les transducteurs sont capables de concentrer l’énergie acoustique sur la bouche pour simuler différentes sensations lors d’une expérience VR, telles que celles résultant du vent dans le visage, du brossage des dents ou d’un baiser. L’expérimentation menée par l’équipe Future Interfaces Group s’est concentrée sur trois démos différentes : forêt, simulation scolaire et jeu de course.

Concernant le premier, les utilisateurs devaient se frayer un chemin à travers une forêt infestée d’araignées et de toiles d’araignées, jusqu’à un combat final au son des lance-flammes contre un arachnide géant venimeux. Ceux qui ont participé à l’expérience pouvaient sentir les pattes d’une araignée sur leur bouche ou la sensation désagréable d’avoir quelque chose de collant sur leur visage, comme une toile d’araignée. Certainement pas une démo adaptée aux personnes souffrant d’arachnophobie mais qui démontre les possibilités de la technologie VR en termes d’immersion et de réalisme. À la fin de l’expérience, les participants ont rempli un sondage dont le résultat final a montré que l’haptique de la bouche augmentait le réalisme de l’immersion et d’autres facteurs importants dans les expériences de réalité virtuelle.

Bien que sur le papier c’est possible, le groupe du Future Interfaces Group n’a fait aucune référence à des sensations telles que le baiser sur les lèvres, mais selon le portail IFLScienze, connu pour ses provocations, l’expérience pourrait conduire à de nouvelles implications dans le domaine érotique. marché, par exemple dans les cabines de baisers potentiels. C’est parce que ce n’est pas la première fois que des transducteurs à ultrasons sont utilisés dans des gadgets passionnants – des expériences similaires ont été faites sur des tournevis soniques et des gants de lévitation, a déclaré le portail susmentionné.