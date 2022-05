Chaleur record en Inde et au Pakistan, culminant à plus de 45 degrés en raison du changement climatique

Les dernières prévisions indiquent que la vague de chaleur extrême persistera au moins jusqu’à aujourd’hui, 2 mai, dans plusieurs régions du sous-continent indien.

Températures en degrés Celsius attendues pour l’après-midi du samedi 30 avril (TropicalTidBits.com)

Pour le deuxième mois consécutif, l’Inde et le Pakistan connaissent des températures anormalement élevées suite à une série de vagues de chaleur fortes et prolongées, avec des pics dépassant les 45°C dans plusieurs villes ces derniers jours. A New Delhi, les températures record ont marqué le deuxième mois d’avril le plus chaud des 72 dernières années, avec une température mensuelle moyenne de 40,2°C, tandis que dans la ville de Nawabshah, au Pakistan, jeudi 28 avril, les températures ont atteint 47,5°C. Les vagues de chaleur ont augmenté le risque d’incendies, menacé les cultures et même accéléré la fonte de certains glaciers. Bien que certaines régions de l’Inde et du Pakistan ne soient pas étrangères à ces phénomènes extrêmes, les scientifiques affirment que les conditions se sont aggravées en raison du changement climatique. Selon le chercheur Amir AghaKouchak, professeur à l’université de Californie à Irvine, les vagues de chaleur « ils se produisent plus fréquemment » Et « ils vont très probablement s’aggraver à l’avenir à moins que des mesures sérieuses ne soient prises« .

Chaleur record en Inde et au Pakistan

Le département météorologique indien a émis une « alerte chaude » pour une grande partie du pays au cours du week-end, certains endroits tels que le Madhya Pradesh étant en alerte plus élevée jusqu’à samedi. Les prévisions indiquent que la vague de chaleur extrême persistera au moins jusqu’à aujourd’hui, le 2 mai, dans plusieurs régions du sous-continent indien, bien que la tendance des températures montre peu d’amélioration significative en vue.

Le vendredi 29 avril, plus de 50 endroits en Inde ont enregistré des températures de 44 degrés ou plus, y compris la capitale indienne, où le mercure est monté à 46,2 degrés Celsius. À Gurgaon, juste au sud-ouest de New Delhi, le record mensuel d’avril a été battu jeudi et vendredi, avec des températures atteignant 46°C. Même à Lucknow, la plus grande ville de l’État du nord-est de l’Uttar Pradesh, elle a dépassé 45,1°C vendredi, établissant un nouveau record. Même dans la ville de Banda, également dans l’Uttar Prades, la température a atteint 47,4°C, tandis qu’à Prayagraj le thermomètre a atteint 46,8°C.

Comme le rapporte Maximiliano Herrera, un expert des conditions météorologiques extrêmes dans le monde, la température la plus élevée jamais enregistrée en avril en Inde est de 48,3°C, atteinte à Barmer en 1958. Au Pakistan, en revanche, le record le plus élevé est de 50,2°C, touché à Nawabshah, à l’intérieur des terres de la mer d’Oman, il y a quatre ans. Selon les calculs de la NASA, la canicule intense enregistrée de la mi à la fin avril 2022 a fait grimper les températures de 4,5°C à 8,5°C au-dessus de la normale dans l’est, le centre et l’ouest de l’Inde, quelques semaines seulement après que le pays a enregistré son mois de mars le plus chaud en 120. années.

Les effets de la chaleur extrême

Les vagues de chaleur extrêmes, expliquent les experts, peuvent augmenter considérablement les taux de mortalité. Au cours des cinq dernières décennies, une augmentation d’environ 0,5 °C a augmenté de 146 % la probabilité de décès liés à la chaleur. La plupart des risques sont dus à l’augmentation des températures nocturnes, donc à la chaleur prolongée qui ne permet pas au corps de se refroidir pendant la nuit, augmentant les risques d’épuisement par la chaleur, de crampes et d’accidents vasculaires cérébraux. « Les vagues de chaleur nocturnes ont également augmenté de manière significative dans les zones densément peuplées de l’India » a ajouté AghaKouchak qui avait auparavant, avec ses collègues, noté une augmentation des nuits chaudes de 1981 à 2013 égale à 0,51°C par décennie.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également déclaré que les températures élevées ont augmenté le risque d’incendies dans tout le pays. Ces derniers jours, les satellites ont détecté une forte augmentation des zones de chaleur, notamment dans le nord du pays. À New Delhi, un incendie dans une décharge de Bhalaswa a provoqué une colonne de fumées toxiques de 60 mètres de haut, dont les fumées toxiques ont étouffé les habitants pendant trois jours, aggravant encore une situation déjà insoutenable en raison de conditions météorologiques extrêmes. « Le climat sec et chaud produit un excès de gaz méthane dans les décharges qui déclenchent de tels incendiesA expliqué Pradeep Khandelwal, l’ancien responsable de la gestion des déchets à Delhi.

Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont également déclarés dans diverses forêts, hôpitaux et autres bâtiments, et plusieurs régions de l’Inde sont déjà touchées par la pénurie de charbon, principale source d’électricité pour 1,4 milliard de personnes. Les autorités des États les plus touchés par la chaleur ont imposé des restrictions sur l’utilisation de l’électricité, après que la consommation de la climatisation et des ventilateurs ait explosé. Une baisse des approvisionnements en eau a également été signalée, qui devrait s’aggraver dans les semaines à venir, jusqu’à l’arrivée des pluies annuelles de mousson en juin et juillet. La pénurie d’eau affectera également les cultures, nuisant notamment à la production de blé, pour laquelle il y a déjà eu des réductions de 20% par rapport aux quantités de 2021 dans certaines régions du pays.