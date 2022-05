Un joueur de Dota 2 a été retiré de l’équipe après avoir semblé soutenir l’invasion russe de l’Ukraine pendant le match

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un joueur russe de DOTA 2 a vu son équipe disqualifiée d’un tournoi et son contrat a été résilié après avoir affiché ce qui semblait être un soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie lors d’un match en direct.

Dot Esports rapporte que l’incident s’est produit lors de la finale régionale du circuit Dota Pro d’Europe de l’Est ce week-end. Lors de la demi-finale de Virtus.pro (concourant sous le nom d’Outsiders) contre Mind Games, l’un des joueurs de l’ancien, Ivan ‘Pure’ Moskalenko, a utilisé une pause à mi-match pour dessiner ce qui ressemblait à la lettre ‘Z’ sur le jeu. carte. La lettre a été utilisée pour montrer son soutien aux troupes russes et à leurs actions contre son voisin.

Ког’а пытаешься весь интернет наебать что вышло случайно. -аль ты тварь намеренно все ‘орисовывал. pic.twitter.com/JPpfqiS1GD — ‘иктор ‘олков (@KoTHunt) 29 avril 2022

Vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus comment Moskalenko semble réaliser ce qu’il a fait et commence soudainement à dessiner sur la lettre. Ses coéquipiers, dessinant dans d’autres couleurs, ont également commencé à couvrir l’image, suggérant qu’ils connaissaient ses implications.

Un autre facteur dans tout cela est que l’équipe de Virtus.pro, Mind Games, compte deux Ukrainiens dans son équipe.

Beaucoup de gens ont remarqué ce que Moskalenko a fait. Le contrecoup qui a suivi a conduit le joueur à fournir une explication affirmant qu’il s’agissait d’un « accident », bien qu’il ne se soit jamais excusé dans sa vidéo.

« Il y a eu une longue pause dans le jeu, les gars et moi parlions et dessinions sur la mini-carte. Lorsque nous avons réalisé ce qu’était exactement mon dessin, nous avons essayé de le dissimuler. Je ne voulais offenser personne, tout est arrivé par accident. Paix à tous », a déclaré Moskalenko.

Mais, comme la plupart des téléspectateurs, Valve et l’organisateur du tournoi Beyond The Summit ont été moins que convaincus par Moskalenko et ont expulsé son équipe du tournoi. Ils ont également accordé à Mind Games, qui a perdu le match, une victoire par forfait.

Virtus.pro a publié une déclaration suite à son enquête sur l’incident. L’équipe a qualifié la punition de « choquante » et a déclaré que « disqualifier toute l’équipe d’un tournoi DPC sur la base d’un dessin sur une mini-carte par un seul joueur crée un tout nouveau précédent ». Mais il a ajouté que, qu’elles soient intentionnelles ou non, les actions ont des conséquences. Par conséquent, il a résilié le contrat de Moskalenko.

Virtus.Pro a été disqualifié de la Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series à Dubaï plus tôt cette année en raison de ce qu’il prétend être le refus de l’organisation russe de condamner l’invasion de l’Ukraine.