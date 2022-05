Première vidéo de Windows 11 exécuté sur un Surface Duo

Disque Dur Externe Portable 500Go Ultra-Mince 2.5" USB 3.0, SATA, Stockage HDD pour PC, Mac, Ordinateur de Bureau, Ordinateur Portable, Wii U, Xbox, PS4 (Noir) UnionSine HD-006

【 Multi-compatibilité】Systèmes compatibles:Windows / Mac / Linux / Android,appareils compatibles:TV/PC/Laptop/Ps4/Xbox 【Technologie innovante】 Coque : la face avant est épissée avec un logo miroir et une calandre, qui est antidérapante et luxueuse. Le dos est givré, avec des coins arrondis et une bonne sensation de main.Conception interne : utilisation innovante d'autocollants en aluminium pour envelopper le disque dur afin d'isoler les interférences du signal et d'augmenter la dissipation thermique. 【Transferts de données ultrarapides USB 3.0】 Utilisez la puce adaptateur JMicron JMS578, compatible avec USB3.0 et USB2.0. Le câble de données épaissi est enveloppé d'aluminium multicouche anti-interférence. Vitesse de lecture et d'écriture stable, lecture 120M/s, écriture 103M/s 【Plug and Play】 ne nécessite pas de software, il suffit de le brancher et l’unité est prête à l’emploi. Le produit a été formaté, le format est EXFAT, compatible avec les systèmes MAC et Windows.Si vous souhaitez l'utiliser sur un téléviseur et que le disque dur n'est pas reconnu lorsque vous l'insérez, veuillez le reformater en FAT32. 【Longue garantie】garantie du fabricant de 3 ans. Ce que contient l’emballage:1 disque dur portable, 1 câble USB 3.0, 1 manuel d’utilisation。