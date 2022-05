Au Japon, il y a un robot qui construit des voies ferrées et se contrôle en VR

Ce prototype a été réalisé par West Japan Rail en collaboration avec Nippon Signal et Human Machinery co. L’objectif qui a conduit à la création d’un tel robot découle de la nécessité « d’améliorer la productivité et la sécurité ».

Si vous vous rendez à Odaiba, une île artificielle de la baie de Tokyo, vous pourrez admirer la statue à l’échelle 1:1 de la licorne Gundam, capable de transformer son armure avec des jeux suggestifs de lumière et de son. Un véritable spectacle pour adultes et enfants, qui représente bien la centralité des robots dans la culture japonaise. Et ce n’est pas un aspect qui concerne uniquement les anime, les mangas et les jeux vidéo, mais aussi la vie quotidienne : la West Japan Rail Company a publié un communiqué pour présenter un robot pour les travaux de maintenance et de construction à grande échelle dans le secteur des transports.

Plus précisément, il s’agit d’un prototype actuellement sans nom qui mesure 9,7 mètres de haut et peut être piloté via la Réalité Virtuelle (VR). Ce prototype a été réalisé par West Japan Rail en collaboration avec Nippon Signal et Human Machinery co. L’objectif qui a conduit à la création d’un tel robot découle de la nécessité « d’améliorer la productivité et la sécurité », a déclaré la compagnie ferroviaire dans New Atlas. Grâce aux casques VR, aux commandes manuelles et au retour de mouvement, les opérateurs pourront manœuvrer le robot pour soulever de lourdes charges et effectuer des tâches de réparation sans risque de chute ou de choc électrique. Il est également possible de le transporter là où c’est nécessaire grâce au montage sur un bras de grue.

Comme mentionné au début, il s’agit d’un prototype qui n’est pas encore sur le marché, mais dans le communiqué de presse publié par West Japan Rail, il est fait référence à 2024 comme année probable au cours de laquelle le robot sera lancé sur le marché et utilisé à tous égards. dans les travaux d’entretien et de réparation ferroviaire. Un nouveau héros du métal s’apprête donc à faire ses débuts dans les années à venir au Japon, cette fois non pas pour lutter contre des monstres gigantesques comme Gundam, mais pour apporter un soutien à la vraie société.