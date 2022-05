Joyeux 1er mai 2022, images et gifs à partager sur WhatsApp pour la fête du travail

Aujourd’hui, nous célébrons la fête des travailleurs, qui est célébrée chaque année le 1er mai. Voici une sélection d’images de vœux à télécharger gratuitement et à envoyer à vos proches sur WhatsApp.

Aujourd’hui, le 1er mai 2022, c’est la fête des travailleurs, une occasion de rappeler l’importance du travail, non seulement pour ceux qui en ont mais aussi pour ceux qui en recherchent. Pour comprendre pourquoi la fête des travailleurs est célébrée aujourd’hui, il faut remonter à 1800, jusqu’aux manifestations pour les droits des ouvriers d’usine pendant la révolution industrielle aux États-Unis d’Amérique. Le 1er mai 1886, à l’occasion du 19e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Illinois Eight Hour Work Act, la Fédération des métiers et syndicats organisés a choisi ce jour même comme date limite pour étendre cette loi à toute l’Amérique, sous peine d’abstention de travail.

Lors du Congrès international de Paris en 1889, le 1er mai a été officiellement déclaré Journée internationale des travailleurs, un élément qui, au fil du temps, a conduit de nombreux pays à adopter l’anniversaire. En 1955, même le pape Pie XII a institué la fête de Saint Joseph ouvrier pour toute l’Église catholique, afin d’impliquer également les travailleurs catholiques dans les célébrations. Aujourd’hui est donc le jour idéal pour adresser ses meilleurs vœux à ceux qui ont un emploi, mais aussi à ceux qui en recherchent. Pour cela, nous avons sélectionné une série d’images et de Gifs amusants à télécharger et à envoyer gratuitement sur WhatsApp. Pour cela, il vous suffit d’appuyer longuement sur les photos puis de sélectionner « Enregistrer l’image ».

Bonjour et joyeux 1er mai, les meilleures images et phrases de souhaits pour la Journée des travailleurs

Ce jour de fête est une excellente occasion d’écrire à nos amis et à notre famille qui, espérons-le, se reposent du travail. Mais aussi aux personnes que nous connaissons et qui n’ont peut-être pas d’emploi actuellement. Voici quelques images et phrases à envoyer sur WhatsApp.

Gifs et images animées à télécharger gratuitement pour la fête du travail

Si vous préférez les images animées pour féliciter les travailleurs, les GIF sont le choix parfait même pendant la journée des travailleurs. Nous en avons sélectionné quelques-uns que vous pouvez télécharger gratuitement et envoyer sur WhatsApp en quelques clics.