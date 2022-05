Fairtiq : Comme cette application de transport public est géniale !

En Rhénanie du Nord-Westphalie, il y aura bientôt des élections régionales et les partis se disputeront les votes des électeurs. Un candidat particulièrement occupé, veut « mettre fin à la confusion » et « 1 ticket au lieu de 1.000 tarifs » pour les transports en commun locaux. Un slogan astucieux, car au fond ce qu’il veut n’est plus un problème : l’appli Fairtiq s’en charge depuis quelques mois.

mettre fin à l’encombrement ? Avec plaisir, mais en fait il est…

Acheter des billets avec Fairtiq est aussi simple que cela : ouvrez l’application, balayez vers la droite une fois, c’est fait. Comme? C’est tout?

Oui en effet. Une fois que vous avez entré vos informations de paiement, Fairtiq s’occupe du reste.L’application a trouvé le prochain arrêt dans votre région avec une précision étonnante lorsque vous l’avez ouverte. Vous faites ensuite glisser l’application vers la droite une fois et confirmez que vous souhaitez commencer le trajet. Et ça commence. Lorsque vous êtes arrivé à destination, vous repartez en glissant à nouveau.

Cependant, l’application « sait » aussi fondamentalement lorsque votre voyage est terminé et vous informe via une notification push afin que votre voyage ne se poursuive pas. Cependant, le tarif n’est pas calculé sur la durée, mais plutôt sur la distance entre le départ et la destination – même si vous faites des détours pour vous y rendre. Si vous n’avez pas de correspondance à votre destination, cela ne vous coûtera pas plus cher si vous oubliez de vérifier.

jungle tarifaire? Fairtiq ne vous dérangera pas avec ça

Et la jungle tarifaire qui se cache derrière ? Dans la zone VRS entre Cologne et Bonn, par exemple, les voyageurs doivent d’abord parcourir une matrice compliquée avant d’acheter un billet, puis choisir un billet portant des désignations telles que 1b ou 2b, bien que 1, 2, 1a et 2a ne le soient pas. existent même ici. C’est difficile à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas la région et surtout pour les visiteurs qui ne parlent peut-être pas très bien l’allemand.

Entendu? Amusez-vous à découvrir la matrice de tickets dans la zone du réseau Rhein-Sieg (VRS) ! Graphiques : SWB/VRS

Fairtiq stocke ces données en arrière-plan, calcule ensuite le tarif, mais ne vous oblige pas à connaître la matrice compliquée, les tarifs des billets ou les noms. L’application le fait pour vous. Vous n’avez qu’à penser à glisser au début et idéalement à la fin d’un trajet.

Si je compare cela avec l’application SWB easy.Go qui est par ailleurs courante ici (score moyen du Play Store de 1,6/5), avec laquelle je peux généralement acheter un ticket de téléphone portable : je dois d’abord aller dans « Connexions ». , appuyez sur » Démarrer » et utilisez le clavier pour entrer d’où je veux commencer, puis appuyez sur « Destination » et utilisez le clavier pour entrer où je veux conduire. Lancez ensuite la recherche avec « Rechercher des connexions » et sélectionnez la connexion. Appuyez sur « Acheter un billet », sélectionnez le bon billet, confirmez et enfin commandez l’achat avec paiement, après je dois cocher la case « Accepter les conditions générales ». Et maintenant imaginez que vous devez faire tout cela même si vous voyez déjà le bus approcher. Trop tard.

Ou utilisez simplement Fairtiq : ouvrez l’application, balayez une fois. Complet.

Voyager en bus et en train beaucoup plus attractif

Par ailleurs, Fairtiq ne calcule pas les prix uniquement sur la base de la distance parcourue. Un de mes amis a récemment pris le bus de Troisdorf à Bonn, où nous nous sommes rencontrés pour prendre ensemble le train pour Cologne. Lorsque nous avons vérifié à la gare centrale de Cologne et comparé les prix de nos billets sur Fairtiq, il avait payé moins même s’il avait voyagé plus longtemps et plus loin. Pas d’erreur, car Troisdorf est plus proche de Cologne que de Bonn dans la zone tarifaire. Il n’a donc payé que pour la distance finalement parcourue, quelle que soit la manière dont il l’a fait.

A la fin du parcours : glissez simplement. Image : Fairtiq

Le tout n’est pas non plus sans importance psychologique, comme je le découvre en moi-même. L’application fonctionne si facilement que je retourne même maintenant aux bus et aux trains pense, si je dois aller quelque part rapidement. Les bus et les trains étaient en fait hors de question pour moi. Cher, peu fiable et – oh non, maintenant c’est compliqué de sélectionner un billet et éventuellement d’avoir les bonnes pièces prêtes ? Heureusement, les tickets de téléphone portable existent depuis quelques années et Fairtiq simplifie à nouveau l’ensemble du processus.

Et avant de demander : non, je ne reçois pas d’argent ni de trajets gratuits illimités pour avoir loué Fairtiq sur le trèfle vert ici. Une petite critique est toujours nécessaire pour notre travail et vous la trouverez dans chaque article ici sur le blog. Chez Fairtiq, cependant, je n’ai trouvé aucune critique jusqu’à présent. Peut-être mis à part le fait que l’application n’a pas voulu accepter mes moyens de paiement lors de mon tout premier essai. Lors de la deuxième tentative quelques jours plus tard, cependant, cela a fonctionné comme par magie.

L’appli en action. Image : Fairtiq

J’aime vraiment beaucoup l’application, donc – et c’est autorisé sur un blog – juste une critique toujours positive. Si vous lisez les critiques sur Google Play ou dans l’AppStore d’Apple, vous trouverez une petite critique, que je ne peux pas confirmer de première main : les utilisateurs signalent des problèmes GPS occasionnels, des options manquantes pour les passagers, pas totalement indépendantes. Fonctionnement de l’application sur l’Apple Watch ou qu’après avoir glissé, ils devaient parfois attendre des minutes pour une confirmation de l’achat. Donc Fairtiq n’est pas parfait non plus.

Le fournisseur suisse veut se développer

Fairtiq est disponible pour Android et iPhone. L’application provient de Fairtiq AG de Berne en Suisse et est valable pour les transports publics locaux dans toute la Suisse et le Liechtenstein depuis 2018. En Allemagne, Fairtiq fournit les premières associations de transport telles que la Thuringe centrale et Aschaffenburg – et depuis fin 2021 toute la Rhénanie du Nord-Westphalie. Le fournisseur prévoit également de se développer en dehors de l’Europe, par exemple en Amérique du Nord, en Inde et à Singapour.

Voyagez en bus avec moins de stress. Image : Fairtiq

D’ailleurs, selon la FAQ sur le site internet de l’entreprise, les clients ne devraient jamais payer plus que le prix d’un pass journalier pour la zone parcourue, même s’ils effectuent plusieurs trajets par jour. La localisation s’effectue via GPS pendant la conduite.

J’ai récemment pris le métro de Bonn à Cologne – et après deux arrêts, j’ai réalisé avec horreur que j’avais oublié d’acheter un billet. Si un inspecteur venait maintenant… j’étais inévitablement en sueur. Avec les applications SWB ou VRS, il m’aurait fallu quelques minutes pour acheter un billet si cela avait été possible pendant le trajet. Assez souvent, ces applications signalent également une erreur lors du paiement.

J’ai rapidement sorti mon smartphone, ouvert Fairtiq – et glissé vers la droite. L’application avait en fait déjà choisi la gare où nous nous trouvions, et j’ai rapidement acheté un billet. 10 secondes de panique – puis tout va bien à nouveau. L’application n’encourage-t-elle pas en quelque sorte l’esquive tarifaire ? Je préfère ne pas compter là-dessus. De plus, je préfère de loin payer un voyage en train si cela me facilite la vie.

Effacer la jungle tarifaire ? Volontiers en plus. Mais d’ici là, je pense que vous vous débrouillerez plutôt bien avec Fairtiq dans les domaines déjà couverts.