Epic Games tente d’empêcher Google de retirer Bandcamp du Play Store

Pourquoi c’est important : Moins de deux mois après avoir acquis le service musical Bandcamp, Epic Games semble prendre sa défense. Cependant, ce cas s’aligne parfaitement sur les batailles d’Epic avec les détenteurs de plates-formes mobiles. Utilise-t-il simplement Bandcamp dans sa croisade, ou leurs intérêts coïncident-ils simplement ?

Cette semaine, Epic Games et sa récente acquisition Bandcamp se sont prononcés contre les changements de politique à venir de Google, qui obligeront l’application musicale à traiter les paiements numériques exclusivement via le système de paiement de Google. Le co-fondateur et PDG de Bandcamp, Ethan Diamond, a déclaré que cela était incompatible avec l’objectif initial du service de musique. Epic, qui a conclu un accord pour acheter Bandcamp début mars, a déposé une requête devant un tribunal californien avec le même sentiment.

Actuellement, Bandcamp traite les achats de musique numérique sur son application Android via son système de paiement existant, ce qui lui permet de transférer 82 % du chiffre d’affaires aux artistes. Lors de certaines promotions, il reverse tous les revenus des ventes aux artistes, c’est pourquoi le service est populaire auprès des musiciens indépendants.

Les utilisateurs d’Apple peuvent uniquement écouter de la musique, l’acheter sur un support physique ou acheter des marchandises. L’application iOS de Bandcamp ne traite pas du tout les achats numériques, car la réduction des revenus requise par Apple empêche l’entreprise d’être aussi généreuse. L’application Android pourrait finir ainsi à moins qu’Epic ou le système judiciaire ne puisse négocier un compromis.

Jusqu’à présent, le système de paiement de Google n’était pas obligatoire pour les achats de musique numérique sur les applications Play Store, mais cette exception prend fin le 1er juin. Par la suite, Google prélèvera 10 % des revenus d’achat numérique de l’application Bandcamp. Epic et Bandcamp ont déclaré que cela obligerait ce dernier à répercuter le coût supplémentaire sur les consommateurs (prendre la part des artistes est un non-démarrage pour eux), à supprimer l’application Bandcamp ou à l’exploiter sans achats numériques comme l’application iOS.

Le dossier judiciaire d’Epic décrit les politiques de Google comme monopolistiques et même illégales. Cela fait écho au langage utilisé par Epic dans sa bataille juridique contre Apple pour le droit d’exploiter la version mobile de Fortnite sans utiliser le système de paiement d’Apple.

Bien qu’Epic ait principalement perdu ce combat, les gouvernements du monde entier commencent à légiférer contre l’obligation pour les applications d’utiliser les systèmes de paiement des détenteurs de plateformes. À la fin du mois dernier, les régulateurs néerlandais ont demandé à Apple d’autoriser les applications de rencontres locales à utiliser des processeurs de paiement tiers. En août dernier, la Corée du Sud a adopté une loi interdisant à Google et Apple de forcer leurs systèmes de paiement sur les applications. De telles réglementations pourraient entrer en conflit avec le prochain changement de politique de Google.