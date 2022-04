Google peut désormais supprimer les résultats de recherche contenant votre numéro de téléphone, votre adresse ou votre adresse e-mail

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous pouvez en savoir beaucoup sur une personne simplement en recherchant son nom sur Google, mais Google permet désormais aux utilisateurs de supprimer davantage de leurs informations personnelles de ces résultats qui pourraient présenter un danger, notamment les adresses physiques, les numéros de téléphone et les mots de passe.

Google autorise depuis longtemps les utilisateurs à demander que certains contenus sensibles et personnellement identifiables soient supprimés de ses résultats de recherche, tels que des pièces d’identité confidentielles du gouvernement, des images de signatures manuscrites et des détails de compte bancaire/de carte de crédit.

Maintenant, Google a élargi sa liste pour inclure des images de documents d’identité, des identifiants de connexion confidentiels et des informations de contact personnelles (adresses physiques, numéros de téléphone et adresses e-mail). En outre, Google supprimera les images personnelles explicites ou intimes non consensuelles, les Deepfakes, les images de mineurs et le contenu doxxing, qui nécessite des menaces explicites ou implicites ou des appels à l’action explicites ou implicites pour que d’autres personnes nuisent ou harcèlent.

« La recherche nous a révélé qu’il existe une plus grande quantité d’informations personnellement identifiables que les utilisateurs considèrent comme sensibles », a déclaré à Reuters Michelle Chang, responsable de la politique mondiale pour la recherche Google. « Ils sont de moins en moins disposés à tolérer ce contenu en ligne. »

Demander à Google de supprimer quelque chose de ses résultats de recherche implique d’envoyer des URL qui incluent vos informations personnelles et des pages de recherche qui font apparaître les liens. L’entreprise décidera alors si elle justifie la suppression des résultats de recherche, mais avertit qu’elle essaiera de préserver tout ce qui mérite d’être publié, professionnellement pertinent, du gouvernement (partie du dossier public), ou est déterminé comme étant dans l’intérêt public.

Google rappelle aux utilisateurs que les informations ne sont supprimées que de ses résultats de recherche, et non des sites qui les hébergent, et qu’elles peuvent être diffusées via d’autres moteurs de recherche.

Google n’approuve qu’environ 13 % des dizaines de milliers de demandes de suppression qu’il reçoit chaque année, bien qu’il s’attende à ce que le taux de suppression augmente à la lumière des options étendues.