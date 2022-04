GRAID annonce le dernier SSD PCIe 4.0 de 110 Go/s

Quelque chose à espérer : alors que les joueurs ont été impressionnés par les améliorations qu’un SSD NVMe 2,5 Go/s ou 5 Go/s peut apporter à un PC ou une console de jeu, les SSD RAID sont à un tout autre niveau. GRAID affirme que son dernier modèle continue de repousser les limites des vitesses PCIe 4.0.

Cette semaine, GRAID a annoncé la carte de stockage de centre de données RAID SupremeRAID SR-1010, passant à PCIe 4.0 quelques mois seulement après son prédécesseur PCIe 3.0. Comme le SR-1000 lancé en octobre dernier, le nouveau modèle a une vitesse de lecture séquentielle maximale de 110 Go/s, mais a doublé sa vitesse d’écriture maximale de 11 Go/s à 22 Go/s.

Ces vitesses sont toutefois destinées aux utilisateurs de Linux. Bien que les deux cartes SR soient plus lentes sous Windows, les performances qu’elles atteignent sur le système d’exploitation de Microsoft sont toujours étonnantes, et le SR-1010 y fait de gros gains en termes de vitesse de lecture. Là où le SR-1000 plafonnait à 65 Go/s sous Windows, son successeur atteint 74 Go/s. En comparaison, l’OWC Accelsior 8MW d’Other World Computing, sorti en novembre dernier, a une vitesse maximale de 26 Go/s.

Les performances des SSD de GRAID proviennent en grande partie de leur conception matérielle unique. Si l’image ci-dessus ressemble à un GPU, c’est parce qu’il l’est. Le SR-1010 est basé sur la carte graphique de poste de travail RTX A2000 de Nvidia. En plus d’accorder plus de muscle aux SSD de GRAID, l’utilisation de la technologie GPU pour alimenter le stockage leur permet de traiter les E/S eux-mêmes, en contournant le CPU.

Le SR-1010 prend en charge les niveaux RAID 0, 1, 5, 6 et 10. Il est compatible avec Windows Server 2019 et 2022 ainsi qu’avec plusieurs distributions Linux. Les revendeurs agréés et les équipementiers de GRAID prévoient de commencer à l’offrir le 1er mai.