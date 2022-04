Windows est le « socket » pour les abonnements comme Microsoft 365 et Xbox Game Pass

Vue d’ensemble : Windows n’est plus ce qui motive la vision de Microsoft pour le monde piloté par les logiciels. Au lieu de cela, il est devenu un simple véhicule pour vendre des abonnements aux services de l’entreprise, y compris un abonnement pour exécuter Windows lui-même dans le cloud. Comme la croissance continue du marché des PC n’est pas garantie, l’accent est désormais mis sur l’extraction du maximum de la base d’utilisateurs existante.

Au cours des dernières années, Windows est passé au second plan chez Microsoft, avec des vaches à lait comme Office 365, Azure et Xbox en tête de liste des priorités. Alors que le PC devenait un marché mature avec peu de marge de croissance, le géant de Redmond s’est progressivement concentré sur la mise à disposition de ses logiciels et services sur le plus de plateformes possibles pour surmonter cette limitation.

Lorsque la pandémie a forcé de nombreuses personnes à travailler et à étudier à domicile, Microsoft a abandonné ses plans pour un système d’exploitation Windows 10X léger et axé sur le cloud. Au lieu de cela, la société l’a intégré dans Windows complet et y a ajouté quelques touches de Microsoft Teams pour les besoins de vidéoconférence de chacun. Ainsi, Windows 11 est né comme une expérience Windows remaniée adaptée aux nouvelles réalités du travail hybride.

Avant le lancement de Windows 11, le marché des PC a connu une légère hausse après des années de baisse des ventes. Avec ce nouveau système d’exploitation, il était possible de se concentrer à nouveau sur l’expérience de base de Windows et de rendre le PC à nouveau passionnant. Cependant, la poussée de Windows 11 de Microsoft n’a jamais consisté à remettre ces choses au point, mais plutôt à tisser plus étroitement Windows et Office 365.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l’a confirmé lors d’un appel aux investisseurs lorsqu’il a été interrogé sur sa vision de la force du marché des PC et du rôle que Windows y joue. Nadella a noté que « sur le plan commercial, je pense qu’il est bien entendu que Windows est le socket de Microsoft 365 ». En d’autres termes, la valeur de Windows est directement liée à sa capacité à servir de véhicule pour vendre davantage d’abonnements aux services Microsoft.

Avec Windows 10 et maintenant Windows 11 publiés en tant que mises à niveau gratuites, Microsoft ne se soucie que d’inciter les utilisateurs à acheter des services comme Office 365 ou Xbox Game Pass. Pour les clients professionnels, la société propose même Windows en tant que service avec Windows 365. Pour les consommateurs, une attention particulière a été accordée à faire d’Edge leur référence pour tout ce qui concerne le Web. Cet effort a déplacé l’aiguille en termes d’utilisation globale dans une certaine mesure, mais pas assez pour défier Chrome de Google de manière significative.

Dans le même temps, Nadella pense que le PC est bel et bien vivant, sans aucun signe de changement dans un avenir prévisible.

« Le PC reste une catégorie très importante dans la vie des gens, comme nous l’avons découvert pendant la pandémie, et en fait, l’intensité de l’utilisation a augmenté », note le PDG. « Il y aura une demande cyclique que nous traverserons, mais le nombre de cas d’utilisation est définitivement, je pense, structurellement augmenté. »

En termes de chiffres purs, Microsoft affirme que plus de 100 millions de PC ont été livrés au cours des deux dernières années et que les consommateurs et les entreprises se préparent progressivement à Windows 11. Il semble y avoir un certain désaccord entre les analystes du marché, mais Microsoft a essayé de diriger en exemple avec un déploiement interne de Windows 11 sur plus de 190 000 appareils. Quant à Office 365, la société compte 58,4 millions d’abonnés grand public et 348 millions de postes payants.

Sinon, l’activité de Microsoft a enregistré des revenus substantiels au cours des trois premiers mois de 2022, avec une croissance saine dans toutes les catégories de produits. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 49,4 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport au premier trimestre 2021. Le bénéfice s’est élevé à 16,7 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à l’année dernière. Il convient également de noter que l’activité de cybersécurité de Microsoft génère désormais 15 milliards de dollars, dépassant tous les autres produits en termes de croissance.