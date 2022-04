Le jeu de type Souls Sifu obtient des modes de difficulté en mai et plus de contenu tout au long de l’année

En un mot : des jeux comme Dark Souls et Sifu sont quelque peu rebutants pour de nombreux joueurs. La courbe d’apprentissage et la difficulté sont tout simplement trop difficiles à gérer pour certains joueurs. Pour rendre son jeu de kung-fu Sifu plus accessible, le développeur ajoute des modes de difficulté aux paramètres. La modification pourrait rendre le jeu beaucoup plus attrayant pour le joueur occasionnel et entraîner quelques ventes supplémentaires pour le studio.

Le développeur de Sifu, Sloclap, a annoncé mardi qu’il ajouterait des modes de difficulté au jeu de type Souls dans une mise à jour de contenu à venir le 3 mai. Il y aura trois niveaux – Étudiant, Desciple et Maître. Le jeu est déjà très difficile, donc on peut supposer que Student et Disciple sont des degrés plus faciles que la difficulté par défaut actuelle du jeu.

En plus de rendre le jeu plus accessible à ceux qui ne sont pas assez patients pour essayer de mourir un million de fois, Sloclap ajoute également « Advanced Training » et la possibilité de changer de tenue. Il a également présenté sa feuille de route pour le reste de l’année.

La mise à jour d’été apporte des modificateurs de score et de gameplay avancés. Le patch d’automne ajoute encore plus de modificateurs et de nouvelles tenues. Il comprend également un éditeur de rediffusion pour créer des rediffusions de type film de vos meilleurs combats, ce qui semble plutôt cool.

Consultez notre feuille de route de mise à jour de contenu gratuite pour #Sifu! A ce stade, quatre mises à jour majeures sont prévues – la première sera disponible mardi 3 mai prochain, en même temps que notre édition physique ! « » #SifuGame pic.twitter.com/8UBEWwJKS4 — SifuGame (@SifuGame) 26 avril 2022

Enfin, la mise à jour d’hiver ajoutera un mode Arena. Ce patch aura également de nouveaux modificateurs de gameplay et de nouvelles tenues. Sloclap n’a pas précisé, mais il semble qu’Arena pourrait être un mode PvP opposant des joueurs en ligne les uns contre les autres pour montrer qui est le vrai Sifu.

Nous travaillons sur un pack de mise à niveau qui sera bientôt disponible ! Toutes les mises à jour ci-dessus sont gratuites et pour toutes les éditions, bien que nous puissions ajouter quelques tenues exclusives supplémentaires pour les propriétaires de Deluxe ! — SifuGame (@SifuGame) 26 avril 2022

Sloclap souligne que toutes ses mises à jour de contenu prévues pour les propriétaires standard et de luxe sont gratuites. Cependant, il peut ajouter des costumes supplémentaires exclusivement pour la version de luxe du jeu. Il travaille également sur un « pack de mise à niveau » afin que les joueurs standard puissent passer à la version de luxe pour les avantages supplémentaires.

Avec de nouvelles tenues à chaque mise à jour, on se demande quel type de produits cosmétiques sera disponible. Quelqu’un a créé un mod Matrix pour Sifu sur PC. Pourrions-nous voir des costumes de type Matrix? Probablement pas. Cela nécessiterait probablement une licence coûteuse, alors ne retenez pas votre souffle. Mais cela ne ferait pas de mal pour les joueurs de console de croiser les doigts puisqu’ils n’ont pas accès à des mods sympas comme celui-là.

Pour moi, la baisse des niveaux de difficulté semble diluer quelque peu Sifu. Après tout, comme la série Souls, Sifu a été conçu pour être super stimulant, la récompense étant l’immense sentiment d’accomplissement lors de la fin du jeu – diable, pour avoir vaincu un boss de niveau d’ailleurs.

Cela rend également un élément de gameplay de base moins excitant. Au fur et à mesure que vous progressez, chaque fois que vous mourez, vous êtes ressuscité mais devenez un peu plus vieux. Avec cet âge vient la sagesse sous la forme de mouvements et de combos plus puissants, tout en vous rendant plus fragile. L’ajout d’un mode facile limite considérablement ce mécanisme de jeu. Heureusement, Sifu a beaucoup de valeur de rejouabilité, donc augmenter la difficulté et rejouer ne serait pas si mal.