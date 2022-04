La trilogie Witcher ne coûte que 11,22 $ chez Steam

Conclusion: Valve, dans le cadre de sa vente de folie en cours en milieu de semaine, propose une offre exceptionnelle sur les trois jeux de la série The Witcher. On ne sait pas combien de temps Steam proposera The Witcher Trilogy à ce prix bas. Si vous êtes intéressé, j’irais le chercher dès que possible ou je prendrais l’un des titres manquants pour compléter la collection si vous en avez déjà un ou deux autres.

The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut et The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition sont tous deux en baisse de 85%. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, quant à lui, est à 80% de réduction. Individuellement, les jeux se vendent respectivement 1,49 $, 2,99 $ et 7,99 $, ce qui totalise 12,47 $. Si vous achetez les trois dans le cadre du pack, vous économiserez 10 % supplémentaires, ce qui ramènera le prix à seulement 11,22 $.

Ce serait normalement un bon prix juste pour The Witcher 3, mais ici, vous obtenez les trois.

Le jeu original de la série The Witcher a chuté en 2007 avec des critiques largement positives de la part des critiques. Une suite a suivi quatre ans plus tard qui a obtenu un score encore plus élevé sur Metacritic. Le troisième opus, bien nommé The Witcher 3: Wild Hunt, a atterri en 2015 comme le point culminant de la franchise – du moins, sur la base de son score Metacritic de 92 et de son score utilisateur de 9,2.