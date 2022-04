Sony demande désormais aux développeurs de PlayStation d’inclure un essai de deux heures pour les jeux de plus de 34 $

Dans le contexte: le lancement imminent par Sony de ses tarifs d’abonnement à plusieurs niveaux PlayStation Plus apporte des changements radicaux à la façon dont les joueurs gèrent leurs abonnements sur la plate-forme. Mais les abonnés ne sont pas les seuls concernés par la restructuration. Les développeurs devront également s’adapter.

Des sources anonymes ont déclaré à Game Developer que les studios prévoyant de lancer des jeux dont le prix est supérieur à 34 dollars doivent disposer d’une version d’essai d’au moins deux heures. Sony a l’intention de les inclure dans son niveau PlayStation Plus Premium. Les développeurs dont les jeux répondent aux critères de Sony doivent maintenir l’essai chronométré actif pendant 12 mois après la sortie du titre.

Alternativement, les développeurs peuvent proposer une démo personnalisée au lieu d’une version chronométrée du jeu complet, mais celles-ci sont soumises à l’approbation de Sony. Les initiés disent qu’ils n’ont remarqué le changement qu’en se connectant au portail des développeurs Sony. La règle ne s’applique qu’aux nouveaux titres à venir. Les jeux plus anciens ne sont pas tenus d’avoir des essais gratuits, quel que soit le prix. Bien sûr, tous les studios sont toujours libres de publier des démos personnalisées, des essais de jeux, des week-ends gratuits ou d’autres promotions à tous les joueurs à leur discrétion.

Les essais gratuits pourraient aider à obtenir un titre pour plus de joueurs qui pourraient être sur la clôture d’un match. Les titres Triple-A avec des dizaines d’heures de contenu devraient en bénéficier grandement. Cependant, les petits studios cherchant à obtenir 35 $ ou plus pour des jeux plus courts pourraient souffrir de la règle.

Les coûts de développement augmenteraient puisque la politique obligerait logiquement les studios à publier une version chronométrée pour les utilisateurs premium et une normale pour le PlayStation Store. Alors que les grandes entreprises comme Activision et 2K Games peuvent facilement absorber ce coût de production supplémentaire, les petits développeurs indépendants pourraient avoir plus de mal à s’y conformer.

Sony a annoncé ses nouveaux tarifs d’abonnement le mois dernier. Ceux qui ne paient actuellement que pour PlayStation Plus ne devraient principalement pas être affectés, car le niveau le plus bas de 60 $ par an est le même prix pour tout ce qu’ils obtiennent maintenant. Les tarifs d’abonnement pour ceux qui utilisent exclusivement la plate-forme PlayStation Now (sans abonnement PS+) doubleront puisque PS Now n’est plus un service autonome.

L’ajout d’essais gratuits au forfait permet de justifier le prix du service premium. Sony espère que les joueurs verront l’essai avant l’achat comme une valeur ajoutée. Plus important encore, cette décision devrait aider Sony à mieux rivaliser avec Game Pass, qui n’a pas de démos chronométrées, mais propose des versions du premier jour pour les exclusivités Xbox.

Crédit image : Reddit