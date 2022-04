La dernière mise à jour Steam Deck de Valve inclut un écran de verrouillage et la prise en charge des installations de Windows 11

En bref : le Steam Deck de Valve est déjà un excellent appareil, mais la société continue de le mettre à jour avec de nouveaux correctifs logiciels, chacun apportant de nouvelles améliorations, des corrections de bugs et des ajustements. La mise à jour Deck d’hier était l’une des plus importantes à ce jour. Il a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités notables, notamment un écran de verrouillage, la localisation du clavier, etc.

La mise à jour, intitulée à juste titre « Mise à jour de l’écran de verrouillage », est désormais disponible pour tous les propriétaires de Deck. Vous pouvez lire le journal des modifications complet ici, mais nous passerons en revue les grandes lignes ci-dessous, en commençant par la plus grande inclusion : l’écran de verrouillage.

Cet écran n’est pas obligatoire, mais vous pouvez éventuellement le configurer pour qu’il s’affiche après la sortie du système du mode veille, au démarrage, à la connexion ou lors du passage en mode bureau (ou une combinaison de ceux-ci).

Si vous souhaitez protéger votre appareil des regards indiscrets en cas de perte ou de vol, c’est probablement une bonne idée d’activer cette fonction. Lorsque vous le faites, vous serez invité à définir un code PIN à six chiffres, qui peut être entré avec l’écran tactile de la Deck ou les commandes physiques.

Une autre mise à niveau majeure de l’expérience Deck est la nouvelle fonctionnalité « Multiple Window Switching ». MWS vous permet de basculer entre les fenêtres actives pour les applications qui les utilisent. Par exemple, si vous souhaitez diviser les onglets de votre navigateur en fenêtres séparées (peut-être pour l’affichage sur deux écrans), cette fonctionnalité vous permettra de basculer rapidement entre eux. Il en va de même pour les jeux avec des lanceurs ou d’autres fenêtres d’arrière-plan nécessaires, comme Dwarf Fortress.

D’autres changements de Deck plus petits mais toujours notables incluent des optimisations de batterie, une nouvelle interface utilisateur de réussite pour les jeux Steam, la possibilité de délimiter la fréquence d’images du système, la prise en charge des installations de Windows 11 (grâce à la prise en charge fTPM nouvellement ajoutée) et un nouveau « Half-Rate Bascule « ombrage », qui force VRS « 2×2 » pour des « économies d’énergie ».

Enfin, Valve a ajouté la prise en charge de la localisation du clavier. Dans le menu Paramètres de votre Deck, vous pourrez activer jusqu’à 21 langues pour votre clavier, entre lesquelles vous pouvez basculer à la volée à l’aide d’une nouvelle icône de globe à l’écran.

Vous pouvez réserver votre propre Steam Deck à partir de 399 $, mais votre commande ne sera probablement pas disponible avant le troisième trimestre 2022.