Teams intègre des éléments de diffusion professionnels

Angetube Webcam pour Le Streaming De Jeux en Streaming 1080P/Anneau Lumineux Réglable Intégré/Autofocus (AF) Avancé Streamer Webcam pour Xbox Gamer, Facebook Et Youtube Streamer

Lampe de Remplissage Annulaire Réglable : La webcam avec 3 niveaux de luminosité, offrant différents besoins d'éclairage pour votre chat vidéo ou streaming. Il réduit les particules et apporte des détails dans l'obscurité. Webcam professionnelle pour le streaming : plug and play sur Xbox One. Largement compatible avec les logiciels de streaming en direct tels que OBS XSPLIT et MIXER. Il supporte le remplacement du fond d'écran alimenté par "Chromacam". Il a personnalisé votre parcours dans les jeux. Microphones à double suppression de bruit avec puce d'amplification : des microphones de qualité supérieure aident à améliorer la qualité de la parole pour un son cristallin et clair. Le bruit de fond est filtré pour que vous puissiez être entendu clairement. Il capte le son jusqu'à 3 mètres. Mise au point automatique rapide et précise : grâce à la fonction de mise au point automatique, vous n'avez pas besoin d'être conscient de rester stable devant l'appareil tout le temps. Haute qualité, faible bande passante : grâce à l'encodage de compression H264, il est plus clair et plus fluide pour l'enregistrement vidéo, la visioconférence et le streaming en direct.