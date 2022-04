Plus de points de repère de la surface GPU de bureau Arc A770 d’Intel en ligne

Dans le contexte : l’Arc A770 d’Intel n’est qu’à un pas de la carte graphique de bureau Arc Limited Edition, et les joueurs espèrent qu’elle sera suffisamment puissante pour rivaliser avec la RTX 3070 Ti de Nvidia et la RX 6700 XT d’AMD. Les premiers repères suggèrent que la partie Intel sera plus faible que l’une ou l’autre des deux, mais il y a encore de l’espoir puisque Team Blue semble brûler l’huile de minuit pour obtenir les pilotes juste avant le lancement estival tant attendu.

Le lancement du GPU mobile Arc A-series d’Intel était en grande partie un lancement sur papier, avec seulement quelques modèles d’ordinateurs portables disponibles sur le marché sud-coréen au moment d’écrire ces lignes. La société a réussi à susciter un certain enthousiasme au milieu d’un marché des GPU en difficulté, mais il semble que les pilotes des solutions graphiques dédiées de Team Blue soient loin d’être prêts, certaines fonctionnalités ayant un impact significatif sur les performances globales.

Cela a retardé de plusieurs mois le lancement des cartes graphiques de bureau Arc, mais cela n’a pas empêché des modèles comme l’A770 de faire leur apparition en ligne. Bien qu’il soit censé être l’un des GPU Alchemist haut de gamme, les premiers benchmarks OpenCL suggèrent qu’il sera plus susceptible de concurrencer les GPU traditionnels comme le RX 6600 XT d’AMD et le RTX 3050 de Nvidia.

Le GPU A770 a également fait surface sur la base de données de Puget Bench avec un nouveau résultat de référence pour les charges de travail Davinci Resolve. Fait intéressant, le système de test utilise un ancien processeur Intel Core i5-9600K, et la désignation de la carte mère suggère qu’il s’agit d’un kit de développement interne. Il y a deux scores – 39 et 45 points, respectivement, ce qui suggère que l’Arc A770 est capable d’environ la moitié des performances d’un RTX 3070.

Ces résultats doivent être pris avec un grain de sel, mais il y a un détail intéressant qui suggère qu’Intel travaille dur pour essayer d’améliorer les pilotes des GPU Arc. Le pilote installé sur le système de test est désigné comme la version 30.0.101.1723, plus récente que celle qui est publiquement disponible pour les GPU mobiles Arc ainsi que les graphiques intégrés Intel Xe.

Intel a la tâche difficile de travailler sur des optimisations spécifiques au jeu pour un grand nombre de titres PC qui fonctionnent déjà bien sur le matériel AMD et Nvidia. La société affirme qu’elle donnera la priorité aux 100 jeux les plus populaires pour le lancement du GPU Arc de bureau, puis élargira la liste des titres certifiés à partir de là.

Si les premières références sont une indication, Intel devra également tarifer ses GPU Arc de manière agressive pour stimuler l’adoption.