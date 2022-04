Xbox domine le mois de mars avec un record de ventes

Il semble que la stratégie de Microsoft sur le marché des consoles soit la plus réussie. Selon l’étude de marché de NPD Group, Xbox a connu le meilleur mois de mars de son histoire, dépassant économiquement celui de 2014 et en unités celui de 2011.

La Xbox Series X|S l’emporte sur les autres consoles

Il est intéressant de noter que la Xbox Series X|S était la console la plus vendue en dollars non seulement en mars 2022 mais au premier trimestre. Que si la Nintendo Switch a mené les unités vendues à la fois en mars et au cours des trois premiers mois de l’année, personne ne détrône le roi. Il a également été récemment révélé que la Xbox Series X|S surpasse la Xbox 360 de près de 4,5 millions d’unités en termes de ventes totales après les 17 premiers mois de chaque génération.

En février, la Xbox Series X|S a dépassé pour la première fois la PlayStation 5 en Europe. Bien que Sony et Microsoft aient été touchés par des pénuries de puces dans le monde, la série X et, surtout, la série S ont toujours été plus disponibles que la PS5.

J’ai encore besoin de parcourir les chiffres du NPD, mais voici @VGChartz estimations pour mars 2022 avant ajustements : NS : 595K

XSX|S : 555K

PS5 : 259 000 La commande correspond à NPD et la Xbox Series X|S établit un record Xbox pour le mois, ce que nous savons être vrai. — William D’Angelo (@TrunksWD) 25 avril 2022

Gardez à l’esprit que les ventes totales de matériel de l’industrie ont considérablement diminué par rapport à cette période en 2021. Actuellement, la Xbox Series X|S s’est vendue à environ 14 millions d’unités. Il est vrai que Sony est toujours en avance, mais il semble que le pari de Microsoft ainsi que la valeur offerte par Game Pass convaincraient de nombreux acheteurs potentiels.

Il est surprenant de voir à quel point la Xbox a connu son meilleur mois malgré le manque de composants. Il semble que l’équipe dirigée par Phil Spencer ait eu raison de son pari sur deux consoles pour cette génération. La Xbox Series X | S dans les deux versions est un excellent pari pour jouer à de grands jeux.